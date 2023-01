[VIDEO] Ova snimka iz Leipziga jasno pokazuje što u klubu misle o Jošku Gvardiolu i njegovoj prodaji

Mladi hrvatski reprezentativac, još uvijek 20-godišnjak, Joško Gvardiol ove se subote vratio u Njemačku nakon višetjednog izbivanja zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu u Katru, gdje je dodatno privukao pozornost najvećih svjetskih klubova

No, Gvardiol je ugovorom još uvijek vezan uz RB Leipzig, a čelnici ovog kluba naglasili su da ga nemaju namjeru puštati. Barem ne tako brzo.

A da Gvardiola, koji će 23. siječnja napuniti 21 godinu, koji je još uvijek među najmlađima u momčadi izuzetno cijene, vidljivo je i iz videa objavljenog na društvenim mrežama.

Naime, ovaj simpatični dečko, koji je priznao da je priznao kako je kao klinac ostao fasciniran Liverpoolom, ove se subote vratio u klub, nakon zasluženog odmora poslije osvajanja svjetske bronce s Hrvatskom, a po dolasku u klupski restoran, gdje su bili apsolutno svi članovi prve momčadi, od igrača do stručnog stožera, uslijedio je gromoglasan pljesak. Čak je i stasitog Gvardiola to sve dirnulo, ali on je 'kulerski' krenuo od jednog do drugog, dok se nije pozdravio sa svima.

Pozdrav dostojan prvaka.