[VIDEO] Nikola Vlašić progovorio o svojoj ulozi u reprezentaciji: Sad je prilika da pokažemo što možemo kad nema Modrića i Rakitića

Nikola Vlašić stigao je na okupljanje reprezentacije pred utakmice u Ligi nacija protiv Portugala i Francuske kao jedan od igrača u najboljoj formi

'Puno mi znače ta priznanja. Uvijek kada odigraš dobru sezonu očekuješ tako nešto, priznanja su pokazatelj dobrog rada, ali nisu presudna u mojoj karijeri', kaže Nikola Vlašić (22), koji je u razdoblju od završetka prošle i uoči početka nove sezone individualno radio s ocem Joškom. Rezultati su itekako vidljivi.

'Rad s ocem je itekako pridonio mojoj sadašnjoj formi. Po isteku prošle sezone došao sam u Split i nisam imao što raditi, nego trenirati. Tako je bilo više od dva mjeseca i to mi je stvarno jako puno pomoglo. Napredovao sam na svim razinama, sve to sad dolazi do izražaja.'

Zahvaljujući sjajnim igrama u CSKA-u, Vlašić je postao poželjan mnogim klubovima, do te mjere da ga mediji dovode u kontekst najvećih među njima. Koliko je istine u tim pričama?

'Uvijek ima priča, nešto je u njima istinito, nešto ne, i ja se začudim kad nešto pročitam, ha, ha, ha… Transfer je uvijek opcija, recimo da ga očekujem u skoroj budućnosti. Naravno da želim napredovati, ali u ovom trenutku ugovor me veže za CSKA i samo mi je on na pameti', otkriva Nikola.

U srijedu je upriličena mala proslava u čast Ivana Perišića koji je s Bayernom osvojio Ligu prvaka i nastavio tradiciju uspješnosti hrvatskih igrača u elitnom europskom klupskom nogometnom natjecanju. Osmu godinu zaredom! Nikola se nada da će se jednog dana naći u istoj ulozi.