[VIDEO] Mateo Kovačić zabio je fenomenalnu golčinu u spektakularnom derbiju Chelseaja i Liverpoola

U derbiju 21. kola engleskog nogometnog prvenstva Chelsea i Liverpool su na Stamford Bridgeu odigrali 2:2, a za domaći sastav fenomenalan gol zabio je hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić

Susret je počeo obostranim 'darivanjem'. U uvodnim minutama obje su obrane načinile dvije velike pogreške, no Mohamed Salah i Christian Pulišić nisu to iskoristili. U 9. minuti vidjeli smo novi kiks, ovoga puta pogriješio je domaći veznjak Trevor Chalobah koji je glavom pokušao vratiti svom golmanu. Pogrešku je spremno dočekao Sadio Mane i mirno zabio iz blizine za 1:0 vodstvo Liverpoola.

'Ako postoji nešto o čemu moramo raspravljati onda to moramo napraviti iza zatvorenih vrata. U naša četiri zida',, rekao je Tuchel poslavši svog prvog napadača na tribine. Domaćin je bio i bez Time Wernera, Benjamina Chilwella...

No, krenimo redom. Thomas Tuchel je za derbi protiv Liverpoola iz sastava izostavio sjajnog belgijskog napadača Romelua Lukakua . Ovaj put razlog nisu bili ni ozljeda ni pozitivan test na COVID-19, što je Lukaku sve prošao ove sezone, već je Tuchel odlučio izostaviti Lukakua iz momčadi nakon što je nogometaš javno rekao da mu se 'ne sviđa situacija kakva je trenutačno u Chelseaju'.

Kovačić je nakon ubačaja iz slobodnog udarca dočekao odbijenu loptu te s 20 metara iz prve opalio 'iz koljena' i pogodio lijevi gornji kut suparničkog gola. Bio je to njegov drugi gol ove sezone nakon što je zabio u rujnu u pobjedi 3:0 protiv Aston Ville. Kovačić je odigrao cijeli susret i bio je jedan od najboljih igrača na terenu.

U 26. minuti već je bilo 2:0 za goste. Trent Alexander-Arnold je lijepo uposlio Mohameda Salaha koji je s desne strane ušao u kazneni prostor, prošao svog čuvara i zabio u bliži kut. U nastavku prvog dijela Liverpool je kontrolirao situaciju, no vodstvo gostiju raspalo se u posljednjih pet minuta.

Chelsea se vratio u život u 42. minuti fantastičnim golom hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića. Marcos Alonso je pucao iz slobodnog udarca s desne strane, Caoimhin Kelleher je obranio boksavši loptu na 20 metara gdje ju je dočekao Kovačić i iz prve opalio 'iz koljena' pogodivši gornji lijevi kut gostujućeg gola.

>> FANTASTIČAN GOL MATEA KOVAČIĆA POGLEDAJTE OVDJE

Bio mu je to drugi gol ove sezone i tek četvrti u 158 nastupa u dresu 'bluesa'. Samo tri minute kasnije domaćin je uspio izjednačiti, zabio je Christian Pulišić nakon odličnog dodavanja N'Gola Kantea.

Novu veliku priliku imali su gosti u 57. minuti, no Edouard Mendy je ovoga puta uspio zaustaviti Salahov udaraca. Dvije minute kasnije zaprijetio je i Mane, no Mendy je ponovo bio spreman. U 62. minuti vidjeli smo priliku i na drugoj strani, Pulišić je pucao iz izgledne pozicije, ali ravno u Kellehera.

U posljednjih pola sata ludi ritam utakmice je splasnuo i na koncu je ostalo 2:2, što je najviše obradovala lidera Manchester City.

U ranije odigranim susretima Brighton je na gostovanju pobijedio Everton 3:2, Leeds United je na svom travnjaku porazio Burnley 3:1, dok je Brentford slavio 2:1 protiv Aston Ville.

Brighton je na Goodison Parku imao 2:0 i 3:1, no u završnici je grčevito spašavao pobjedu. I uspio je, ostvarivši šestu pobjedu ove sezone, pri čemu treću gostujuću.

Gosti su sjajno ušlii u susreti i nakon 20 minuta vodili su 2:0 golovima Alexisa Mac Allistera (3') i Dana Burna (21'). Everton je u 25. minuti mogao smanjiti, no Dominic Calvert-Lewin nije realizirao kazneni udarac pogodivši prečku.

Ipak, Anthony Gordon je u 53. smanjio na 1:2, no Mac Allister je u 71. zabio za 3:1. Gordon je svojim drugim golom u 76. minuti vratio nadu domaćinu, no Brighton se do kraja uspio obraniti. Najbliže izjednačenju bio je Gordon koji je u 88. mogao zabiti i treći gol na susretu, ali je pucao neprecizno.

Gordon, koji ima 20 godina i 312 dana je postao najmlađi igrač Evertona koji je na jednoj utakmici zabio dva gola nakon što je to prije osam godina ostvario Romelu Lukaku koji je tada imao 20 godina i 194 dana.

Nakon što je 11 kola bio bez pobjede, Brighton je u zadnja tri kola upisao dvije pobjede i remi. Everton je pak produbio krizu, u zadnjih 11 kola ostvario je samo jednu pobjedu.

U derbiju začelja Leeds United je 3:1 pobijedio Burnley. Za domaći sastav zabili su Jack Harrison (39'), Stuart Dallas (77') i Daniel James (90'+2'), dok je za goste, koji su ove sezone upisali samo jednu pobjedu, gol zabio Maxwell Cornet (54'). Aston Villa je protiv Brentforda povela 1:0, no domaćin je okrenuo rezultat s dva gola.

Na ljestvici vodi Manchester City s 53 boda, Chelsea na drugom mjestu ima 10 bodova manje, dok je Liverpool treći s 42 boda i susretom manje.