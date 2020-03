[VIDEO] Igor Tudor za poraz od Rijeke 'okrivio' težak raspored: 'Ovo je najgora utakmica od kada sam trener, ali Hajduk će biti drugi!'

Nakon Jadranskog derbija u kojem je Rijeka na Rujevici pobijedila Hajduk s 2:0, svoje su viđenje ponudili treneri Igor Tudor i Simon Rožman

Nakon utakmice derbi su prokomentirali treneri Rijeke Simon Rožman i Hajduka Igor Tudor. Prednost je dobio gostujući trener koji je komentirao neprepoznatljivi Hajduk.

'Slažem se da je Hajduk bio neprepoznatljiv. Ovo je možda bila i jedina utakmica od kada sam trener u kojoj nismo bili pravi. Nismo se uspjeli oporaviti od derbija s Dinamom, mentalno i fizički. Nismo bili pravi i čestitam Rijeci na pobjedi', rekao je Tudor pa pojasnio uzroke poraza:

'Ma to je jednostavno tako. Imali smo Osijek, pa Dinamo gdje smo igrali s igračem manje i sad u Rijeci jednostavno nije bilo dovoljno. Takav je bio raspored. Nismo bili pravi za ono što igramo. Izgubili smo od odlične Rijeke koja ima kvalitetne igrače. Čestitam im i to je to. Ima još 30 bodova do kraja, a oni moraju doći i kod nas. Bit će interesantno do kraja', objasnio je Tudor.

Hajduk je izgubio drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici, a u tri zadnje utakmice nisu zabili niti jedan gol.

'Ne brine me ništa. Hajduk će na kraju sigurno biti drugi', zaključio je Tudor.