Kazahstanci na pragu Lige prvaka, jedan klub već može slaviti povijesni ulazak

Ne dogodi li se u uzvratu u Austriji sljedećeg tjedna senzacija epskih proporcija, Bodo/Glimt će ove sezone prvi put u povijesti igrati Ligu prvaka.

Sjajna norveška momčad je u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka pregazila Sturm iz Graza 5:0 i jednom nogom je ušla u najetlinije europsko natjecanje. U hladnom Bodou, na samo osam stupnjeva i na umjetnoj travi norveški prvak sve je riješio već nakon 25 minuta golovima Hogha (7.), Bjortufta (10.) i Saltnesa (25.). Evjen je u 54. minuti povisio na 4:0, a Boving je u 79. zabio autogol za ogromnih 5:0.

Na pragu senzacije je i Kairat iz Almatija. Kazahstanski prvak je u Glasgowu odigrao 0:0 sa Celticom i ima veliku šansu na svojem terenu izboriti povijesni ulazak u Ligu prvaka. I ne može se reći da je Kairat 'preživio' u Škotskoj već je igrao sasvim ravnopravnu utakmicu i imao je nekoliko dobrih šansi.

Tako Kazahstanci u 5600 kilometara udaljeni Almaty nose odličan rezultat i mogli bi postati tek treći klub u povijesti koji je iz 1. pretkola došao do Lige prvaka. Prije njih su u tome uspjeli Ferencvaros (2020.) i Sheriff (2021.), a Kairat je dosad izbacio Olimpiju, KuPS i Slovan iz Bratislave.

U najjačoj utakmici play-offa Fenerbahče i Benfica odigrali su također bez golova, a Franjo Ivanović je za goste ušao u 64. minuti. Benfica je ostala s igračem manje nakon što je Florentino dobio dva žuta kartona između 69. i 71. minute , a Feneru je poništen gol En Nesyrija u 82. minuti.

Basel i Kopenhagen odigrali su 1:1. Domaćini su poveli u 14. minuti golom Granita Xhake iz penala, a Danci su izjednačili u nadoknadi prvog poluvremena preko Pereire. Basel je susret završio s desetoricom nakon isključenja Adjeteya u 82., a gostima je VAR poništio gol Corneliusa tri minute prije kraja.