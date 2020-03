[VIDEO] Dinamo i bez Nenada Bjelice prejak za Istru: Pogledajte golove Dilavera i nasljednika Danija Olma za nova tri boda modrih

U susretu 26. kola Prve HNL Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Istru 1961 sa 2:0 ostvarivši 21. pobjedu ove sezone

Korak do drugog gola domaćin je bio u 35. minuti, no snažan udarac Nikole More sa 20-tak metara završio je u okviru gola. U samoj završnici poluvremena domaćin je dva puta opasno zaprijetio, oba puta je pucao Oršić, no prvi udarac je Duka zaustavio, a minutu kasnije Oršić je pucao pored gola.