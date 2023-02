[VIDEO/FOTO] Slaven šokirao Rijeku, strijelac Crnac kod gola doživio bolan sudar s vratnicom!

Nogometaši Slaven Belupa prekinuli su niz od osam utakmica bez pobjede i slavili na gostovanju kod Rijeke s minimalnih 1:0 u utakmici 23. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige

U prvoj utakmici subotnjeg programa Gorica je svladala Lokomotivu sa 1-9, a pobjednički pogodak postigao je Kristian Fućak u 87. minuti. Gorica je drugom pobjedom u sezoni došla do 12 bodova te je i dalje prikovana za dno ljestvice. Lokomotiva je doživjela 12. poraz i sa 25 bodova ostala na osmoj poziciji.

Već u 12. minuti je Čović bio na iskušenju kad je Matija Frigan sam krenuo prema njemu, ali si je dao predug for pa je ta prilika Riječana propala. U 32. minuti je Antonio Marin nakon udarca iz kuta pucao iz teške pozicije, s nekoliko metara, no i to je zaustavio vratar gostiju.

U drugom poluvremenu su Riječani još intenzivnije krenuli po pogodak. Pokušao je u 52. minuti Prince Ampem, no još jednom je Čović bio maestralan. U 70. minuti je vratara Slavena ukrotio pokušaj Hodže, a u 74. minuti ga nije uspio prevariti ni Adrian Liber nakon što je ispremiješao gostujuću obranu. U 76. minuti je pucao Banda, lopta je na putu prema mreži promijenila smjer, ali ni to nije iznenadilo Čovića.