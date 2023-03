[VIDEO/FOTO] Luka Modrić pojavio se na treningu i zaradio ovacije navijača; tri 'vatrena' i dalje su na poštedi

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening na stadionu 'Hrvatski vitezovi' u Dugopolju, a priključio se i kapetan Luka Modrić kojeg je više od 1000 navijača pozdravilo ovacijama s tribina

No, izbornik Zlatko Dalić i dalje ne može računati na ozlijeđenog Brunu Petkovića koji dane u Splitu provodi na intenzivnim terapijama ozlijeđenog koljena, a nitko se za sada ne usuđuje prognozirati hoće li Petko biti spreman za Wales ili možda Tursku (utorak, 28. ožujka, 20.45 sati).

Na treningu nije bilo ni Ivice Ivušića koji još nije ni stigao u Split. Njegov je problem viroza, no i on bi se do četvrtka trebao priključiti 'vatrenima'.

Treći koji je propustio večerašnji trening je Marcelo Brozović. On je stigao u Split, ali je ostao u hotelu nakon što je od izbornika Dalića dobio dodatni dan odmora te bi se treningu trebao priključiti u srijedu poslijepodne.