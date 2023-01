[VIDEO/FOTO] Još jedna utakmica bez golova. Da da se za stative dobivaju bodovi Lokomotiva bi iz Varaždina kući pjevajući

U posljednjem susretu 18. kola HNL-a nogometaši Varaždina i Lokomotive su odigrali 0-0 što je bila već treća utakmica u ovom kolu bez pogodaka

Nakon ovakvog rezultata klubovi koji su zaključili ovo kolo su ostali na istim pozicijama na ljestvici. Varaždin je peti, a Lokomotiva sedma.

Lokomotiva je vrlo aktivno otvorila utakmicu te je u uvodnih desetak minuta stvorila više opasnih situacija pred domaćim vratima. No, od samog starta iznimno raspoložen na svom radnom mjestu bio je vratar Varaždina Radoševića koji je nekoliko puta sjajno intervenirao. Kada on nije mogao zaustaviti suparničke udarce uradila je to vratnica u 11. minuti nakon udarca glavom Pivarića.