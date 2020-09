[VIDEO/FOTO] Istra osvojila prvi bod i prekinula stopostotni niz Gorice, no Puljani se ipak tužni vraćaju kući

U drugoj utakmici 5. kola Hrvatski Telekom Prve lige, Gorica je dočekala Istru 1961. U utakmici punoj uzbuđenja, vidjeli smo četiri gol, dva na svakoj strani, ali dojma smo da je Istra ipka bila bliža pobjedi. Na kraju je završilo 2:2

Istra je bila odlična, naravno u okvirima svojih mogućnosti, te je već na samom startu zaprijetila domaćinu preko Fuentesa . No, ono što nisu realizirali tada, jesu u 12. minuti. Nakon ubačaja s desne strane, Fuentes je bio najviši u skoku i glavom spustio loptu na nekih 11 metara, gdje ju je dočekao Matej Vuk , a bivši igrač Rijeke i zaprešićkog Intera nije imao problema pri realizaciji.

Međutim, kako to obično biva, kada se olako shvati suparnika, onda ni tih 12 bodova razlike, nisu bitni.

Tek nakon primljenog gola, Gorica se malo trgnula, ali do pogotka je stigla zahvaljujući lošem dodavanju Sergija, čija je lopta došla do Mitrovića. Ovaj ju je pak iz prve poslao do Špikića, koji je bio u gotovo istoj poziciji kao i Vuk kod prvog gola na utakmici, te je zabio za 1:1.