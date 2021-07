[VIDEO/FOTO] Fantastičan derbi na Poljudu; Osijek je u samoj završnici utakmice šokirao Hajduk i zabio za veliku pobjedu

U derbiju 2. kola Hrvatski Telekom Prve lige Osijek je Poljud pred 10.000 gledatelja pobijedio Hajduk 2:1

Hajduk je vodio na Poljudu, no Osijek je s dva gola uspio okrenuti rezultat izborivši drugu pobjedu na startu prvenstva, dok splitski sastav nakon dva kola još nema pobjede.

Hajduk je sezonu otvorio remijem (2:2) na gostovanju kod Lokomotive, a potom je na Poljudu pobijedio Tobol 2:0 u kvalifikacijama Konferencijske lige. Osijek je pak Hrvatski Telekom Prvu ligu otvorio pobjedom 3:0 protiv Šibenika, da bi u četvrtak odigrao bez golova na gostovanju protiv poljskog Pogona u Konferencijskoj ligi.

Od prve minute obje su momčadi krenule silovito. Prvu veliku priliku Hajduk je imao u 12. minuti. Ubacio je Krovinović, Simić pucao pod gredu, no Ivušić je sjajno obranio. Dvije minute kasnije i gosti su mogli do vodstva, no Mierez se spetljao u izglednoj situaciji.

U 40. minuti ponovo je Osijek zaprijetio. Žaper je pucao, no Kalinić je sjajno obranio. U posljednjim trenucima prvog dijela Hajduk je imao najbolju priliku dotadašnjeg dijela susreta. Mlakar je bio sam na sedam metara, ali je loše zahvatio loptu.

