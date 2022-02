[VIDEO/FOTO] Drama u Puli, Osijek imao dva gola prednosti, Istra izjednačila, a onda se u posljednjim sekundama ukazao Mance

Nogometaši Osijeka i Hajduka ostvarili su važne gostujuće pobjede u susretima 24. kola Prve HNL nastavivši "lov" za vodećim Dinamom

Osijek sada ima isti broj bodova kao i vodeći Dinamo, no "Modri" imaju bolju razliku pogodaka i dva susreta manje, dok se Hajduk približio Dinamu na dva boda zostatka, ali uz utakmicu više.

Osijek je na Aldo Drosini poveo u 27. minuti nakon lijepe akcije koju je započeo Jevhen Čeberko dubinskom loptom prema Ramonu Mierezu koji je povratnom loptom uposlio Miju Caktaša, a ovaj neobranjivo pogodio sa 12-13 metara u lijevi gornji kut. Bio je to njegov treći gol za Osijek otkako je ove zime stigao u Gradski vrst iz saudijskog Damaca.

U 40. minuti Osijek je zabio i drugi gol. Caktaš je ubacio loptu iz kornera, Kristian Fućak je glavom prebacio na drugu vratnicu gdje je odlično reagirao Mihael Žaper. Luka Marin je pokušao izbiti loptu iz gola, no nije uspio.

Istra se vratila u "život" u 58. minuti. Mateo Lisica je ubacio s desne strane do Diona Drena Belje koji je pucao. Ivica Ivušić je sjajno reagirao, ali je napadač Osijeka na posudbi u Istri pospremio odbijanac za 2:1.

Osijek je u 69. minuti mogao do povećanja vodstva, tek što je ušao, Topčagić je bio u lijepoj šansi, snažno je pucao sa 14 metara, no Lučić se iskazao na vratima i loptu izbio u korner. Uzvratili su Puljani u 73. minuti, Antonio Ivančić je pucao, no Ivušić je bio siguran.