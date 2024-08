Velimir Zajec otkrio ostaje li Bruno Petković u Dinamu te hoće li prodati Baturinu

Prijelazni rok još traje, sve zanima kakva je sudbina Brune Petkovića, Martina Baturine, Petra Sučića... Ostaju li na Maksimiru ili odlaze?

'Nema prodaje do kraja playoffa Lige prvaka. Za Sučića smo dobili ozbiljnu ponudu od Coma, no odbili smo je. Liga prvaka će uvjetovati projekcije prihoda. Nastojat ćemo zadržati ključne igrače do kraja sezone, posebno Baturinu. Petkoviću smo na stol stavili prijedlog novog ugovora na još jednu godinu. Vjerujem da ćemo završiti te pregovore vrlo brzo. On je naš stožerni igrač i tu treba ostati', otkriva Velimir Zajec koji se osvrnuo i na trenutno stanje oko izgradnje novih stadiona u Zagrebu - onog u Kranjčevićevoj i novog Maksimira:

'Maksimirski stadion je sramota našeg grada i naše države. S politikom radimo na tome da se stadion konačno počne graditi. Političari shvaćaju nužnost stadiona. Vjerujem da će uskoro krenuti izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj, potom i u Maksimiru. Razgovori oko novih stadiona su intenzivni. Drago mi je da detalji ostaju iza zatvorenih vrata. Vjerujem da ćemo ubrzo gledati ne samo predstavljanje projekta već i početak radova, nadam se već u veljači.'

Pohvalio se Velimir Zajec kako je nova vladajuća garnitura na Maksimiru u proteklih pet mjeseci uspjela stabilizirati klub.