Veliki šef UFC-a potvrdio vijest zbog koje su fanovi na nogama; treba li naš Stipe Miočić biti zabrinut?

Jedna od najvećih borilačkih zvijezda na svijetu se, sada je to sasvim sigurno, vraća u Octagon. Riječ je o bivšem UFC prvaku u teškoj kategoriji i WWE superstaru Brocku Lesnaru

Lesnara u Octagonu nismo vidjeli još od UFC-a 200 2016. godine kada je svladao Marka Hunta jednoglasnom odlukom sudaca u 'co-main' eventu večeri. Ispostavilo se da je Lesnar tijekom dvoboja bio dopingiran pa je ishod meča kasnije preinačen u 'No Contest', a bivši prvak je suspendiran i kažnjen s 250 tisuća dolara.

U veljači 2017. Lesnar je najavio odlazak u MMA mirovinu te je odlučio izaći iz USADA-inog programa testriranja. To znači da prije povratka u UFC, mora odraditi i povratak u USADA-ino testiranje u trajanju od najmanje šest mjeseci. I njegova suspenzija je bila zamrznuta s obzirom da ju nije odradio do kraja pa i tu 'tehnikaliju' mora riješiti prije nego se zaista može vratiti u UFC.

Inače, nije poznato s kime bi Lesnar imao povratnički meč, ali u slučaju da iz njega izađe kao pobjednik najvjerojatnije bi njegov sljedeći okršaj bio protiv aktualnog prvaka u teškoj kategoriji Stipe Miočića, naravno ukoliko borac hrvatskih korijena obrani pojas od Daniela Cormiera na UFC-u 226 (7. srpnja).

Miočić – Lesnar kakav bi to spektakl bio, meč koji bi možda srušio sve moguće rekorde po gledanosti. No dug je još put do takvog raspleta.