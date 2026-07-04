ipak ima nade

Veliki preokret oko Bennacera! Fabrizio Romano otkrio potez koji ide na ruku Dinamu

I.Ž.

04.07.2026 u 20:35

Ismael Bennacer NK Dinamo
Ismael Bennacer NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Promjena zastupnika mogla bi biti važan korak u raspletu jednog od najvećih pitanja ovog prijelaznog roka u Maksimiru. Alžirski reprezentativac Ismael Bennacer promijenio je agenciju, a prema informacijama koje je objavio Fabrizio Romano, novi menadžerski tim sada će raditi na njegovom odlasku iz Milana

Ismaela Bennacera će ubuduće zastupati Lian Sports Group, a sve je izglednije da će ovog ljeta napustiti San Siro. Upravo ta promjena ponovno je otvorila prostor za scenarij kojem se u Dinamu nadaju – njegov povratak u Zagreb.

vezane vijesti

Iako hrvatski prvak neće aktivirati otkupnu klauzulu vrijednu 10 milijuna eura, predsjednik Dinama Zvonimir Boban ne skriva želju da Bennacer ostane u Maksimiru. No, jasno je dao do znanja da transfer može biti realiziran samo pod drukčijim financijskim uvjetima.

'Želimo zadržati Bennacera, no čekamo da on prvo riješi svoj ugovorni status s Milanom. Ako se uspije dogovoriti s Rossonerima, smatramo da bismo za njega bili idealna sredina za nastavak karijere', poručio je Boban ranije.

Ključ cijelog posla i dalje je u Milanu. Bennacer s talijanskim velikanom ima ugovor do ljeta sljedeće godine, ali već dulje vrijeme nije u ozbiljnim planovima kluba. Posljednji nastup za Rossonere upisao je još 2. veljače 2025., a godišnje zarađuje oko četiri milijuna eura neto.

Milan će ga u prvom redu pokušati prodati kako bi zaradio na transferu, no mogućnost sporazumnog raskida ugovora također nije isključena. Upravo bi takav rasplet otvorio vrata Dinamu, koji bi tada mogao krenuti u realizaciju posla bez plaćanja visoke odštete.

Nije tajna da je Boban veliki zagovornik alžirskog veznjaka. Upravo ga je on 2019. doveo u Milan, a sada bi ga, ako se okolnosti poklope, mogao ponovno dovesti – ovoga puta u Maksimir.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kraj jedne ere

kraj jedne ere

Objavljenja ekskluziva? Gotovo je, Luka Modrić se oprostio od Hrvatske
povratak vatrenih

povratak vatrenih

Zlatko Dalić otkrio ostaje li izbornik: 'Ovo je definitivno kraj jedne ere...'
velike riječi

velike riječi

Izbornik očaran momčadi koja ga je izbacila: 'Možda smo izgubili od svjetskih prvaka'

najpopularnije

Još vijesti