Veliki preokret oko Bennacera! Fabrizio Romano otkrio potez koji ide na ruku Dinamu

Ismaela Bennacera će ubuduće zastupati Lian Sports Group, a sve je izglednije da će ovog ljeta napustiti San Siro. Upravo ta promjena ponovno je otvorila prostor za scenarij kojem se u Dinamu nadaju – njegov povratak u Zagreb.

Iako hrvatski prvak neće aktivirati otkupnu klauzulu vrijednu 10 milijuna eura, predsjednik Dinama Zvonimir Boban ne skriva želju da Bennacer ostane u Maksimiru. No, jasno je dao do znanja da transfer može biti realiziran samo pod drukčijim financijskim uvjetima.

'Želimo zadržati Bennacera, no čekamo da on prvo riješi svoj ugovorni status s Milanom. Ako se uspije dogovoriti s Rossonerima, smatramo da bismo za njega bili idealna sredina za nastavak karijere', poručio je Boban ranije.

Ključ cijelog posla i dalje je u Milanu. Bennacer s talijanskim velikanom ima ugovor do ljeta sljedeće godine, ali već dulje vrijeme nije u ozbiljnim planovima kluba. Posljednji nastup za Rossonere upisao je još 2. veljače 2025., a godišnje zarađuje oko četiri milijuna eura neto.