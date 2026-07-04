Veliki preokret oko Bennacera! Fabrizio Romano otkrio potez koji ide na ruku Dinamu

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Promjena zastupnika mogla bi biti važan korak u raspletu jednog od najvećih pitanja ovog prijelaznog roka u Maksimiru. Alžirski reprezentativac Ismael Bennacer promijenio je agenciju, a prema informacijama koje je objavio Fabrizio Romano, novi menadžerski tim sada će raditi na njegovom odlasku iz Milana
Ismaela Bennacera će ubuduće zastupati Lian Sports Group, a sve je izglednije da će ovog ljeta napustiti San Siro. Upravo ta promjena ponovno je otvorila prostor za scenarij kojem se u Dinamu nadaju – njegov povratak u Zagreb.
Iako hrvatski prvak neće aktivirati otkupnu klauzulu vrijednu 10 milijuna eura, predsjednik Dinama Zvonimir Boban ne skriva želju da Bennacer ostane u Maksimiru. No, jasno je dao do znanja da transfer može biti realiziran samo pod drukčijim financijskim uvjetima.
'Želimo zadržati Bennacera, no čekamo da on prvo riješi svoj ugovorni status s Milanom. Ako se uspije dogovoriti s Rossonerima, smatramo da bismo za njega bili idealna sredina za nastavak karijere', poručio je Boban ranije.
Ključ cijelog posla i dalje je u Milanu. Bennacer s talijanskim velikanom ima ugovor do ljeta sljedeće godine, ali već dulje vrijeme nije u ozbiljnim planovima kluba. Posljednji nastup za Rossonere upisao je još 2. veljače 2025., a godišnje zarađuje oko četiri milijuna eura neto.
Milan će ga u prvom redu pokušati prodati kako bi zaradio na transferu, no mogućnost sporazumnog raskida ugovora također nije isključena. Upravo bi takav rasplet otvorio vrata Dinamu, koji bi tada mogao krenuti u realizaciju posla bez plaćanja visoke odštete.
Nije tajna da je Boban veliki zagovornik alžirskog veznjaka. Upravo ga je on 2019. doveo u Milan, a sada bi ga, ako se okolnosti poklope, mogao ponovno dovesti – ovoga puta u Maksimir.