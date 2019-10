Velika Barcelona želi što prije vratiti Olma i spremna je to dobro platiti; sada žele još tri igrača Dinama!

Od prije je poznato kako skauti Barcelone, ali i još nekoliko bogatih europskih klubova, prate do najsitnijih detalja mladog igrača Dinama Danija Olma. No, doznaje se kako osim Olma velika Barcelona želi još nekoliko igrača Dinama

Iako na utakmici drugog kola Lige prvaka između Manchester Cityja i Dinama, u kojoj je Dinamo izgubio 2:0, Dani Olmo i društvo nisu ostavili dobar dojam to sigurno nije pokvarilo mišljenje skauta brojnih europskih velikana koji ga kontinuirano gledaju. Obzirom da Olmo nije prodan tijekom ljeta cijena mu je otišla do čak 40 milijuna eura.

No, isto tako zahvaljujući Olmu i velikom broju nogometaša Dinama koji su posljednjih godina završili u europskim klubovima porastao je interes za juniore Dinama. Velike zasluge za to ima bivši igrač hajduka Goran Vučević koji je jedan dio igračke karijere proveo na Camp Nou. No, Vučević ima iskustva kao trener sportski direktor Hajduka, a svoje bogato iskustvo od kraja 2017. koristi mu na poziciji skauta Barcelone.