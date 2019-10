Španjolski velikan dolazi po najboljeg igrača Dinama koji je idealna zamjena za hrvatskog reprezentativca

Skauti Barcelone još su jednom uživo gledali mladog igrača Dinama Danija Olma kojeg žele dovesti kao zamjenu za Ivana Rakitića idućeg ljeta

'Modri' su ga španjolskom velikanu preoteli bez odštete, a Olmo se u međuvremenu razvio u jednog od najboljih mladih igrača na svijetu. Za prvu momčad Dinama je do susreta u Manchesteru odigrao 110 utakmica i zabio 31 gol, te upisao 26 asistencija, a u fokus svjetskih medija došao je na U-21 Europskom prvenstvu na kojem je Španjolsku odveo do zlatne medalje te se dokazao u finalu kao najbolji svjetski mladi igrač. Olmo je postao i kapetan mlade španjolske reprezentacije pa ni ne čudi veliki interes brojnih europskih giganta. U Barceloni već dugo žale što su ga pustili u Dinamo i sada ga pod svaku cijenu žele vratiti pod svoje.

Skauti katalonskog diva već neko vrijeme vjerno prate sve njegove utakmice, a viđeni su i na Etihadu. No, Olmo je već nekon nepunih 20-ak minuta zadobio posjekotinu na glavi (udario ga je kopačkom Joao Cancelo) tako da s povezom na glavi, koji mu je očito smetao, nije bio na svojoj razini. No, s nekoliko poteza pokazao je da stasa u pravog igrača...

'Znali smo kako će to izgledati, da će njihova krila raditi dva na jedan na mojoj strani, kao i na drugoj. I ja i cijela momčad morali smo igrati obranu i davati sve od sebe. Nismo imali puno šansi, ali smo se dobro obranili od njihovih prigoda. Dobro smo odigrali i ovo je dobra priprema za ono što nas čeka dalje, a to su dvije utakmice sa Šahtarom. No, sada ćemo se koncentrirati na domaće prvenstvo, a za utakmice Lige prvaka pripremat ćemo se kad za to dođe vrijeme', izjavio je Olmo nakon utakmice. O ozljedi nije želio previše: 'Ma kakva ozljeda. To je samo udarac, dobiješ bandažu i ideš dalje.'

Izjava koja dovoljno govori. Rođeni pobjednik za kojeg se, jer na terenu i izvan njega ostavlja sjajan dojam, bore bogati nogometni velikani.

Inače Olmo prema Transfermarktu vrijedi 30 milijuna eura, a u Dinamu su - nakon što je početna cijena bila 25 milijuna eura - izvjesili novu cijenu od 40 milijuna eura, no Španjolci se nadaju da bi mogao doći i za nešto manju cijenu. Američki ESPN piše kako Olmo nije jedina želja Barcelone koja se već sljedećeg ljeta želi osigurati za godine koje dolaze.

Osim najboljeg igrača Dinama, prvaci Španjolske prate i 20-godišnjeg desnog beka Betisa Emersona kojeg su zajednički kupili iz Atletico Mineire. Prema dogovoru, Emerson će provesti dvije godine u Betisu, a ga Barcelona ima pravo otkupiti za šest milijuna eura. Betis će imati pravo na postotak od buduće prodaje, a Emerson bi trebao zamijeniti Nelsona Semeda koji nije oduševio čelnike Barcelone.

Osim ovog dvojca, Barca želi dovesti i drugog najboljeg igrača Eura U-21 Fabiana Ruiza koji briljira u Napoliju. Emerson će zamijeniti Semeda, a Olmo i Ruiz bi trebali doći umjesto Ivana Rakitića i Artura Vidala koji će do idućeg ljeta vjerojatno napustiti klub.