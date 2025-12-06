SLAVLJE U MIAMIJU

Veličanstvenu karijeru Lionel Messi zaokružio povijesnim naslovom prvaka za svoj klub

S.Š. / Hina

06.12.2025 u 23:14

Lionel Messi
Lionel Messi Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH
Nogometaši Intera iz Miamija predvođeni legendarnim Argentincem, 38-godišnjim Lionelom Messijem, po prvi su put u svojoj povijesti osvojili naslov prvaka MLS-a nakon što su u finalu kao domaćini svladali Vancouver Whitecapse sa 3:1.

Messi se u finalu nije upisao u stijelce, ali je asistirao za drugi i treći pogodak svoje momčadi.

Inter je poveo autoglom Ocampa (8-ag) u otvaranju susreta, Ahmed (60) je poravnao na 1:1, da bi De Paul (71) i Allende (90+6) iskoristili dodavanja Messija za pobjedu sastava iz Miamija.

