Veličanstvenu karijeru Lionel Messi zaokružio povijesnim naslovom prvaka za svoj klub

Messi se u finalu nije upisao u stijelce, ali je asistirao za drugi i treći pogodak svoje momčadi.

Inter je poveo autoglom Ocampa (8-ag) u otvaranju susreta, Ahmed (60) je poravnao na 1:1, da bi De Paul (71) i Allende (90+6) iskoristili dodavanja Messija za pobjedu sastava iz Miamija.