Evo zašto se Hajdukov junak nezadovoljan vraća u Split

'Pravi derbi, pun duela, startova, kartona, golova...Praktički utakmica bez kraja. Mislim da je Dinamo bio dominantniji prvo poluvrijeme, nismo se baš snašli, ali smo izdržali. Na poluvremenu smo se dogovorili da ćemo izaći hrabrije, postigli smo pogodak, ali nažalost nismo uspjeli izdržati', rekao je Silić, čije riječi prenosi Dalmatinski portal, a potom se dotakao izjednačujućeg gola Dinama.

A uz strijelca Šegu , jedna od junaka Hajduka jest 21-godišnji vratar Toni Silić , koji se istaknuo s nekoliko izvrsnih intervencija.

'Gurnuli su sve prema naprijed, što je bilo logično. Duga lopta, šut, druga lopta, bolje su se snašli od nas u toj situaciji. Bili su brži i zabili'.

Je li bod dobar?

'Nismo zadovoljni, barem ja. Svaku utakmicu idemo na pobjedu. S tim ciljem smo došli ovdje, da ih pobijedimo i vratimo se na prvo mjesto. Imali smo vodstvo, na kraju ga izgubili. Možemo žaliti za propuštenim'.

Prvi derbi na Maksimiru, kakav je dojam?

'Užitak je igrati ovom ambijentu. Cijelo vrijeme treniraš za ove utakmice, uživao sam'.

Dvije utakmice još su do kraja polusezone, Dinamo je i dalje vodeći...

'Čeka nas Lokomotiva, moramo zaboraviti Dinamo. Dolazimo po pobjedu', zaključio je Silić.