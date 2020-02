Večeras ćemo doznati tko prolazi u osminu finala Europske lige; evo gdje možete gledati najzanimljivije utakmice

Danas su na rasporedu uzvratne utakmice šesnaestine finala Europske lige. Igra se čak 15 utakmica, a najzanimljivijih devet susreta možete uživo gledati na kanalima Arenasporta, četiri se igraju od 18.55 sati a preostalih pet od 21 sat

Može Sergio Conceicao biti zadovoljan činjenicom da je njegova momčad u toj utakmici preko Diaza uspjela zatresti mrežu Bayera, no ne može činjenicom da je Boszova momčad dominirala i ostavila mnogo bolji dojam od Porta. Trenutno Porto vodi veliku borbu s Benficom za naslov prvaka Portugala što je glavni prioritet svih u klubu, no s obzirom da u sljedeću prvenstvenu utakmicu protiv Santa Clare momčad Sergia Conceicaoa ulazi kao veliki favorit, ne očekuje se da će se u uzvratnoj utakmici protiv Bayera odmarati netko od standardnih prvotimaca. Pred uzvratnom utakmicom s Bayerom jedini problem za Sergia Conceicaoa predstavlja upitnik kraj mogućnosti nastupa iskusnog braniča Pepea . Ne očekuje se da će Pepe biti dovoljno spreman da zaigra u početnoj jedanaestorci, stoga bi u centru obrane Porta ovu utakmicu trebali započeti Marcano i Mbemba, navodi u najavi utakmice Dvoznak.com .

Bayer je u prvom susretu slavio 2:1, no pitanje je mogu li 'apotekari' izdržati na ovom gostovanju. Porto je u posljednjih pet službenih utakmica upisao četiri pobjede i jedan poraz, no taj poraz stigao je upravo u prvom okršaju protiv Bayera odigranom prošlog četvrtka u Leverkusenu.

ESPANYOL - WOLWERHAMPTON, Arenasport 4, 18.55 sati

W'hampton je u prvoj utakmici praktički riješio pitanje prolaska, slavio je 4:0. Europska je priča za Espanyol očigledno došla kraju u šesnaestini finala. Izgubila je španjolska momčad prvi ogled kod Wolverhamptona i iskreno je takav scenarij i dobrodošao Espanyolu koji definitivno ima važnijeg posla nego li se u ovom trenutku nadmetati s europskim suparnicima. Premda je zaigrao bolje u posljednje vrijeme Espanyol je i dalje na samom dnu ljestvice Primere te je spašavanje od ispadanja u ovom momentu prioritet za tu momčad. Do spasa Espanyolu u ovom trenutku nedostaje čak pet bodova i taj se razdor ne smanjuje.

U posljednjih sedam nastupa (sva natjecanja) Espanyol je dobio samo jednom (Mallorca). Ukupno je na omjeru 1-2-4, a kroz ovu sezonu su se domaće utakmice pokazale kao ogroman problem za igrače Espanyola. U Primeri je Espanyol na izuzetno lošem domaćem omjeru 1-4-7, premda je nešto bolje reagirao u Europi. U kvalifikacijama za ovo natjecanje je s hendikepima dobio 3/3 domaća susreta (u pitanju su ipak bili bitno lakši suparnici), ali je potom u grupnoj fazi taj prosjek pao na 1-1-1 (Ferencvaros 1:1, sjajnih 6:0 protiv Ludogoreca i potom poraz od moskovskog CSKA 0:1).

Dakako, Espanyol neće samo odraditi ovaj posao u četvrtak, ali je nesumnjivo daleko važnije ono što slijedi u nedjelju (domaći ogled protiv Atletica) i sve ostalo u Primeri.

Wolverhampton je milimetrima udaljen od osmine finala Europske lige. Garantira mu to pobjeda u prvom susretu čime je ova momčad samo potvrdila sjajnu europsku formu ove sezone. Prije toga je u kvalifikacijama Wolverhampton ostvario 6-0-0 (uključujući dvije pobjede protiv Torina), a potom u grupnoj fazi 4-1-1. Ostvario je Wolverhampton 11/13 pobjeda u Europskoj ligi i s potpunim pravom ovu momčad možemo nazvati jednim od pritajenih favorita za ukupno slavlje u Europskoj ligi.

Da je u dobroj formi Wolverhampton je pokazao odmah nakon rečenog slavlja protiv Espanyola te je u domaćem prvenstvu svladao Norwich na domaćem terenu s 3:0. Inače, momčad je napadački vrlo kreativna u posljednje vrijeme u Europskoj ligi te je zabila tri ili više pogodaka na zadnje tri utakmice (Braga 3:3, Bešiktas i Espanyol po 4:0). I obrambeno možemo nahvaliti Wolverhampton jer nije primio pogodak na posljednje četiri utakmice (prije Espanyola i Norwicha odigravao je ovaj sastav po 0:0 protiv Manchester Uniteda i Leicestera).

GENT - ROMA, Arenasport 5, 18.55 sati

Gent je u prvoj utakmici protiv Rome u Rimu upisao minimalan poraz 1:0, no nisu se ostvarile prognoze trenera Thorupa o golijadi na Olimpicu budući da je jedini gol na susretu već u ranoj fazi susreta postigao Carles Perez. Prilika na obje strane nije nedostajalo, no napadači nisu bili pretjerano raspoloženi. Bila je to jedina od posljednjih 12 utakmica Genta na kojoj Thorupovi igrači nisu zatresli suparničku mrežu, a nakon nje samopouzdanje momčadi podignula je uvjerljiva prvenstvena pobjeda nad St. Truidenom. U prvenstvu Gent čvrsto drži drugu poziciju iza Club Bruggea koji je podosta odmakao, te ispred Standard Liegea i Sporting Charleroia koji zaostaju velikih sedam bodova, stoga je jasno da su svi u klubu u potpunosti fokusirani na nadolazeći uzvrat protiv Rome. Gent bi trebao zaigrati u 4-3-1-2 formaciji, a u vrhu napada od prve se minute očekuju David i robusni Delpoitre koji je imao manjih problema s ozljedom. Kod domaćina već neko vrijeme problem s ozljedom ima ofenzivac Yaremchuk koji je u grupnoj fazi natjecanja postigao tri pogotka.