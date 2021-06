'Vatreni' su otputovali za Belgiju, a izbornik Zlatko Dalić je uoči susreta s prvom reprezentacijom svijeta imao jasnu poruku za Brunu Petkovića: To kod mene neće raditi!

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu je u prijepodnevnim satima odletjela put Bruxellesa gdje će u nedjelju (6. lipnja, 20.45 sati) odigrati prijateljsku utakmicu s Belgijom. Domaćin je prva reprezentacija svijeta na Fifinoj ljestvici, najozbiljniji mogući protivnik uoči početka Eura. Ovo je prilika da izbornik Zlatko Dalić testira snagu svojih izabranika

'On je u najužim kombinacijama. Igrat ćemo u sustavu 4-2-3-1, pokušat ćemo s centralnom špicom. Mi moramo izaći iz naše faze obrane preko tog posjeda lopte, netko je treba sačuvati, a Petković je idealan za tu poziciju. Englezi će sigurno imati dobar posjed lopte, ali najvažnije je sačuvati loptu kad je osvojimo, te preko Petkovića izaći van. Na treningu je dosta dobar, očekujem od njega dobre stvari. Inzistiram na tome da on svoje trčanje skrati, da ne izlazi visoko van po loptu, da ne dolazi u poziciju zadnjeg veznog ili desnog beka. To u reprezentaciji ne može raditi! I neće raditi. Petković mora biti fokusiran na šesnaesterac, mora biti koncentriran na zonu napada i tu primiti loptu. Jer, u suprotnom, mi gubimo igrača u fazi napada, sve se poremeti, mora se tome prilagoditi', razmišlja izbornik Dalić koji je uvjeren da će kapetan Luka Modrić , bez obzira na veteranske godine i iscrpljujuću sezonu u Real Madridu koja je iza njega, na Euru biti pravi:

'Luka je pun volje i elana. Protiv Armenije je igrao samo prvo poluvrijeme, nije bio maksimalno opterećen. Protiv Belgije će igrati koliko će igrati, nakon toga ćemo imati pet dana do Engleske. Modrić je navikao na ovakav ritam, on je natjecateljski spreman, s njim ne bi trebalo biti problema. Ako bude, odmorit ćemo ga, dat ćemo mu stanku. Ako on to zatraži. Međutim, mislim da Luka to nikada neće zatražiti. On daje svoj maksimum na treninzima i na utakmicama. Očekujem da će biti sto posto spreman i da neće imati problema', zaključio je hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

>> cijeli razgovor s izbornikom Zlatkom Dalićem pročitajte OVDJE