Uzeo je slobodno na poslu i sad igra protiv Hrvatske: Priča s Eura kakva se rijetko viđa

Montebovi ima 20 godina i još nije profesionalac u punom smislu riječi. Dok većina njegovih suigrača iz reprezentacije živi isključivo od rukometa, igrač Malmoa paralelno radi posao izvan sporta. Zaposlen je u tvrtki koja prodaje opremu za zaštitu od požara i uređaje za reanimaciju, a poziv u reprezentaciju stigao je iznenada, nakon ozljede jednog od standardnih igrača.

‘Poslao sam šefici poruku da idem na Europsko prvenstvo i pitao je je li u redu da uzmem slobodno’, ispričao je Montebovi za švedske medije. Odgovor ga je dodatno ohrabrio: ‘Naravno, idi igrati. Sve ćemo riješiti kad se vratiš.’

Poziv u reprezentaciju nije bio simboličan. Montebovi je već dobio ozbiljne minute, a protiv Gruzije je odigrao cijelo drugo poluvrijeme i postigao tri pogotka. Bio je to jasan signal da izbornik računa na njega, neovisno o činjenici da još uvijek nije dio profesionalnog sustava kakav imaju ostali reprezentativci.

U srijedu će mu suparnik biti Hrvatska, što bi za Montebovija bio dosad najveći izazov u karijeri. Igrati protiv reprezentacije koja ima svjetsku reputaciju i bogatu povijest bila bi dodatna potvrda koliko se brzo njegov status promijenio.

Za njega je Europsko prvenstvo već sada više od turnira - to je prilika koja mu može promijeniti cijelu karijeru.