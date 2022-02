Ultimatum ruskom milijarderu; Roman Abramovič mora se javno odreći Vladimira Putina ili prodati Chelsea: Situacija je užasna...

Vlasnik Chelseaja, ruski oligarh Roman Abramovič, morat će javno osuditi napad Rusije na Ukrajinu ako želi izbjeći sankcije. Isti slučaj je i s Alisherom Usmanovim koji financira Everton

To neće biti jedine mjere koje se poduzimaju u Velikoj Britaniji jer se očekuje da će vlada Borisa Johnsona sljedećih dana provesti novi paket sankcija protiv ruskih kompanija. No, imena onih koji će se naši pod sankcijama još nisu izašla, a nagađa se da bi među njima mogli bi biti Abramovič i Usmanov. Situacija je već postala bezizlazna, a čak se i govori o promjeni vlasništva u klubovima.

Bryant je iskoristio priliku i zatražio navijače i igrače oba engleska kluba da demonstriraju protiv ruske okupacije Ukrajine. Očekujući moguće proteste, Abramovič se diskretno pokušao distancirati od Putina, kako je izvijestio The Telegraph, dok je Usmanov još ranije bio ratoborniji.

Slučajevi Romana Abramoviča , vlasnika Chelseaja i Alishera Usmanova , glavnog pokrovitelja Evertona, bili su predmet rasprave u Donjem domu, nakon insistiranja Laburističke stranke. Prema tvrdnjama uglednog lista The Telegraph, britanski zastupnik Chris Bryant obećao je da neće prestati sa svojim zahtjevom za sankcijama protiv Abramoviča i Usmanova dok oni ne osude ruske napade i javno se odreknu Vladimira Putina . To je jedina alternativa za dvojicu poduzetnika ruskog porijekla, koji bi - ako se ubrzo ne izjasne - mogli izgubiti sva prava u Velikoj Britaniji!

'Ne smijemo se pretvarati da to nije problem, slažem se', rekao je Tuchel uoči finala Carabao Cupa protiv Liverpoola te dodao:

Svjestan je Tuchel da bi Chelsea, jedini klub u Premiershipu koji je potpuno u ruskom vlasništvu, mogao biti meta napada antiratnih prosvjeda.

'Do određenog stupnja mogu razumjeti kritička mišljenja o našem klubu, o nama koji predstavljamo klub. Razumijem to i ne možemo se u potpunosti izuzeti od toga. Možda ljudi mogu shvatiti da ja kao trener i moji igrači nemamo pravi uvid u ono što se događa. Mi se ne osjećamo odgovornim za ovo. To što se događa je strašno i oko toga nema sumnje. Rat u Europi je za mene bio nezamisliv. Utjecaj je jasan, razgovori mogu utjecati. Budimo strpljiviji, pokušajmo shvatiti posljedice i onda se time pozabavimo', zaključio je Tuchel.