UFC 245 oduševio; Kamaru Usman ostao prvak, imamo i jednog novog šampiona, a moćna Amanda Nunes nastavila dominaciju

Kamaru Usman i dalje je UFC-ov prvak velter kategorije, nakon pobjede u fenomenalnoj borbi protiv Colbyja Covingtona. Borbu je završio prekidom u posljednjoj minuti ovog okršaja na pet rundi. Alexander Volkanovski novi je prvak perolake kategorije, a to je postao pobjedom sudačkom odlukom protiv Maxa Hollowaya, dok je Amanda Nunes dominantno riješila još jednu prepreku na putu prema statusu najbolje borkinje ikad

U Las Vegasu je održana UFC 245 priredba, predvođena s čak tri borbe za titulu prvaka ili prvakinje najveće svjetske MMA promocije. Dvoje prvaka svoj je pojas zadržalo, dok je jedan promijenio svog vlasnika. UFC je u sjajnoj maniri završio 2019. godinu, barem po pitanju evenata iz PPV serije. Nakon dugog višemjesečnog uvoda u samu borbu te 24 minuta bespoštednog rata na nogama, Kamaru Usman obranio je titulu UFC-ovog prvaka velter kategorije, savladavši Colbyja Covingtona tehničkim nokautom u posljednjoj minuti nevjerojatno uzbudljive glavne borbe UFC 245 priredbe. Bio je to rat na nogama kakav je rijetko tko očekivao, posebno jer su se susrela dva borca koji su rivalitet gajili još iz studentskih hrvačkih dana. No, već nakon minute se vidjelo da ovdje previše hrvanja ne bi trebalo biti. Obojica su otvoreno ušli u okršaj i već na početku mogli smo vidjeti nekoliko kvalitetnih napada. Ipak, situacija se rasplamsala sredinom prve runde kad obojica postaju agresivni i u potpunosti ofenzivno orijentirani. Covington je pogađao više te jeviše i pokušavao, ali nekako se činilo da Usmanovi udarci rade više efekta. Druga runda vrlo je slična prvoj. Broj udaraca čak je bio veći, no niti jedan nije posustajao u namjeri da što prije ugrozi protivnika, piše Fight Site.

Treća runda bila je malo sporija, no u njoj se dogodio možda i ključan trenutak borbe. Radi se o udarcu koji je ozbiljno uzdrmao Covingtona, a nakon runde je on potvrdio kako mu je isti rezultirao slomljenom vilicom. Ipak, i tu je dionicu izazivač odradio hrabro bez kalkulacija. Neki dojam je bio kako se u četvrtu rundu ušlo s 2:1 za Usmana i očekivalo se da bi prvak mogao preuzeti kontrolu, no Covington ulazi na sve ili ništa te odrađuje možda i svoju najbolju rundu u borbi. Primio je ponovno dosta toga, ali još više je pogodio. Oba kuta bila su svjesna kako se u posljednju rundu vjerojatno ulazi s jednakim šansama te kalkulacija niti tu nije bilo. Ipak, Usman je sada konkretniji i precizniji, a pravi posao je odradio u četvroj minuti runde. Tada je prvi put jednim udarcem doveo do toga da se Covington zaljuljao. Vidio je tu svoju priliku te je nastavio još žešće i nova serija udaraca šalje izazivača na pod. Usman žestoko napada, počinje udarati Colbyja koji se skupio na podu i nedugo nakon toga sudac Marc Goddard prekida borbu te tako Usman i dalje ostaje UFC-ov prvak velter kategorije.

UFC-ova perolaka kategorija ima novog prvaka, a to je sjajni australski borac Alexander Volkanovski. 31-godišnjak makedonskih korijena savladao je Maxa Hollowaya tako da je majstorski proveo svoju taktiku u djelo. 25 minuta radio je sve što je bilo potrebno da bi neutralizirao dosadašnjeg prvaka, koji je titulu do sada uspješno obranio tri puta. Također, prekinut je njegov niz od 13 pobjeda u perolakoj kategoriji, dok je Volkanovski slavio osmi put u osam UFC borbi te ukupno 18. put u nizu. Postao je tako drugi australski UFC prvak u povijesti. Taktika Volkanovskog svodila se na postavljanje tempa, neočekivano kretanje, usporavanje Hollowaya low kickovima i nedozvoljavanje dosadašnjem prvaku da ulazi u serije. To je uspješno radio od samog početka i zapravo runde ne treba opisivati posebno jer su sve izgledale relativno jednako. Volkanovski je ušao u ritam kojeg se pridržavao, a Hollowaya je posebno frustrirao time što ovaj nije mogao predosjetiti njegovo kretanje. Tražio je Max priliku, no ona bi rijetko dolazila. Svakako se mora uzeti u obzir nevjerojatno visok volumen low kickovima koje je novi prvak pogađao i time izbacivao svog protivnika iz ringa te balansa. U završnicama rundi znalo je doći do otvorenog okršaja, no niti u jednom trenutku Max nije pogodio ništa što bi novog prvaka ozbiljnije ugrozilo. Završna statistika pokazala je kako je Volkanovski u svakoj rundi pogodio više udaraca i time je zasluženo uzeo pobjedu. Dva suca bodovali su 48-47, dok je po jednom novi prvak uzeo svih pet rundi. Ta bodovna kartica pokazala je 50-45.

Amanda Nunes nastavlja vladati dvjema ženskim UFC kategorijama nakon što je po peti put u karijeri obranila titulu bantama uvjerljivom pobjedom nad Germaine De Randamie. Borba je otvorena ravnopravnim izmjenama na nogama, da bi ulaskom u drugu minutu Nunes upisala rušenje. Germaine se ipak brzo ustala i dolazi do okršaja u klinču iz kojeg Nunes uskoro još jednom odvodi borbu na pod. Tamo počinje raditi veliku štetu ground n' pound udarcima, a u posljednjoj minuti runde pokušala je i gušenje, no nije ga zatvorila do kraja. Nizozemka je do kraja ove dionice primila još nekoliko udaraca, ali ipak je izdržala i izborila ulazak u drugih pet minuta. Druga runda donijela je sličan početak kao prva, a sada prvakinja rušenje upisuje nakon minutu i pol. Nije bila dovoljno aktivna i sudac ih podiže na noge nakon čega Germaine pogađa high kick, a onda i nekoliko sjajnih koljena u klinču. Upisala je Amanda još jedno rušenje ulaskom u posljednju minutu runde, ali tamo nije napravila gotovo nikakvu štetu. Prvo rušenje u trećoj rundi dolazi nakon pola minute i ovog puta prvakinja radi konkretnije. Dobro se Germaine branila pa je promijela svoj fokus na udarce u tijelo sve dok nije došla u dominantnu poziciju. Ostala je tamo Amanda do kraja runde, ali dobro se izazivačica branila te je još jednom izdržala sve napade i nije primila previše čistih udaraca. Na početku četvrte runde, Nizozemka se nije zadržala niti pola minute na nogama. Još jedno rušenje Amande i još jedna serija kažnjavanja udarcima u parteru. Sredinom runde jedan kiks prvakinje i De Randamie pokušava doći do njenog vrata. Podigao je potez publiku na noge, no ipak nije bilo velike opasnosti. Nunes se izvukla te brzo nakon toga još jednom završila u gornjoj poziciji i tamo ostala do kraja runde. Ništa novo niti u posljednjoj dionici. Brzo rušenje Amande Nunes i nakon toga kontrola do kraja runde, uz nanošenje dovoljno šteta da sudac ne podigne borbu na noge. Apsolutnu dominaciju potvrdile su i sudačke kartice. 49-46, 49-45 i 49-44 glasilo je bodovanje, što bi značilo da su suci pronašli jednu rundu za dodijeliti izazivačici. Pretpostavljamo da je riječ o drugoj.