Uefa napokon donijela odluku koju su nestrpljivo čekali ljubitelji nogometa; poznato na koji način će biti okončane Liga prvaka i Europska liga

I službeno je! Uefa je na sastanku Izvršnog odbora donijela odluku na koji način će se završiti Liga prvaka i Europska liga

Nakon što se odigraju preostala četiri uzvratna susreta osmine finala (City - Real, Bayern - Chelsea, Juventus - Lyon i Barcelona - Napoli) 8. kolovoza, pobjednici tih susreta pridružit će se Atalanti, Leipzigu, PSG-u i Atleticu u Lisabonu u kojem će se od 12. do 23. kolovoza igrati završnica Lige prvaka.

Četvrfinalni susreti igrali bi se od 12. do 15. kolovoza, polufinala 18. i 19. kolovoza, a finale 23. kolovoza. Domaćini će biti stadioni Luz i Jose Alvalade.

Trenutačni plan je da se utakmice igraju bez gledatelja, no ukoliko će to epidemiološki uvjeti omogućiti nije isključeno da se dopusti i dolazak gledatelja na stadione.

Po istom formatu završit će se Europa liga u kojoj je ostalo još dosta utakmica osmine finala, a kad se one odigraju, igrat će se 'final eight" u Duisburgu, Gelsenkirchenu, Düsseldorfu i Kölnu. Završnica EL-a igrat će se od 10. do 21. kolovoza.

Uefa je objavila da će se juniorska Liga prvaka igrati po istom sustavu ('final eight') u Uefinu sjedištu u Nyonu. Dinamo u četvrtfinalu igra protiv Benfice, a taj susret trebao se igrati na Maksimiru.