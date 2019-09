Udarci ispod pojasa: Leonard Pijetraj žestoko se obrušio na Filipa Hrgovića i Željka Mavrovića

Izbornik hrvatske boksačke reprezentacije, Leonard Pijetraj, održao je konferenciju za medije nakon povratka sa Svjetskog boksačkog prvenstva održanog u Jekaterinburgu.

Tema nisu bili ostvareni rezultati nego situacija oko hrvatskog predstavnika u kvalifikacijskom turniru superteške kategorije za nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Sve je zapravo krenulo s izjavom direktora reprezentacije, Željka Mavrovića, koji je prije desetak dana rekao kako bi Filip Hrgović trebao biti predstavnik Hrvatske u navedenim kvalifikacijama te na kraju i na samim igrama, neovisno o rezultatima. Naveo je kako je sramota da Filip Hrgović dolazi na Prvenstvo Hrvatske te da je on svojim radnijim rezultatima zaslužio da ga se stavi ispred ostalih boksača, prije svega ispred trenutnog reprezentativca, Marka Miluna.

Odlučio je tako Pijetraj u potpunosti otvoriti dušu i izreći apsolutno sve što mu je na pameti. Osvrnuo se na cijelu situaciju, kao i na neke osobne napade koji su došli prije svega od strane Mavrovića.

'Dok smo bili na Svjetskom prvenstvu došlo je do nekih napisa koji su tu već od ranije i na koje sam pokušao reagirati na gospodski način. No, tu ima puno toga što mogu nazvati lažnim. U svemu ovom radi se o samo interesu i novcu, ne postoji ništa drugo. Mene u ovoj situaciji nitko nije ništa pitao niti je od mene izašlo išta o tome tko će ići na olimpijske kvalifikacije, a tko neće', odmah je rekao Pijetraj, da bi brzo prešao na glavnu temu te je otkrio kako je ova cijela priča zapravo krenulo:

'Sve je krenulo od Hrgovića koji je u HOO išao plakati i govoriti kako ga netko mrzi te kako bi on trebao ići na olimpijske kvalifikacije i ta priča mu je prošla. Predsjednik Olimpijskog odbora, Gospodin Mateša, je jedan pravi gospodin koji svoj posao odrađuje kako treba, no ovo sve je stvar pojedinaca koji tu vide neki svoj interes. Nažalost, negativnosti se čuju jače nego pozitivne stvari, a mi u boksu dugo nismo imali ovako dobre rezultate. Ne znam kako je Mateša nasjeo na ovu priču, vjerojatno zbog toga što je dobar čovjek koji uvijek gleda kako pomoći sportašu', rekao je Pijetraj a prenosi portal Fightsite.hr.

Možda bi situacija s Hrgovićem bila jednostavnija da s druge strane Hrvatska nema boksača koji već dvije i pol godine gradi svoj put te koji je sve podredio putu u Tokio. On naravno nema namjeru ostati bez ispunjenja svog cilja bez da mu itko u ringu dokaže kako je bolji od njega. Pijetraj takvu ideju u potpunosti podržava.

'Marko Milun napravio je presedan, nakon samo 30 mečeva bio je sedmi nositelj jer je na tri europska prvenstva osvojio tri medalje. Oprostite, ali mi sada imamo situaciju gdje možemo pričati da imamo nekoga tko je konkurent Filipu Hrgoviću. Pustimo se priča da će netko osvojiti medalju za Hrvatsku. Dosta mi je takvih hrvatstava. Svi oni osvajaju medalju za sebe, a Hrvatska u njega uloži i Hrvatska na kraju ima koristi od toga.'

Nije tu bilo kraj priče o Hrgoviću, koji je najavio kako bi u Tokiju bio glavni kandidat za zlato i kako je to nešto što bi trebalo biti u koristi Hrvatske kao države i hrvatskog naroda.

'Ako netko kaže da će osvojiti zlato, to je velika ambicija koju ja pozdravljam. Ali, svi koji dolaze trenirati kod nas znaju da moraju biti najbolji. Ako u Hrvatskoj postoji jedan boksač koji će reći da je bolji od nekoga, ja ću reći da idemo u ring. Ako je Filip Hrgović najbolji, neka dođe na prvenstvo Hrvatske i dokaže da je najbolji. Zbog čega bi to bilo poniženje? Za mene državno prvenstvo čak niti ne mora biti izlučno. Možemo imati dva pobjednaka boksača pa ćemo napraviti još neki izborni sparing ili otići zajedno na neko međunarodno natjecanje. Filip Hrgović je prošao sve moguće institucije s ciljem da ne mora ništa prolaziti nego da može ići gdje želi. Na prošle igre kvalificiralo se samo tri profesionalca, sva trojica svjetski prvaci i znate kako su prošli? Sva trojica ispali su u prvom kolu. Profesionalni i amaterski boks se razlikuje i stare zasluge te stari rezultati ne smiju igrati nikakvu ulogu.'

Pričao je Pijetraj u svom dugačom izlaganju i o Željku Mavroviću.

'Ako Željko Mavrović zna toliko o boksu, zašto nije milijun dolara u uložio u boks? Željko Mavrović bio je odličan boksač, no nije napravio prave rezultate. Znate li ikoga koga je pobijedio prije meča za svjetsku titulu? Ne znate, znate da je izgubio od Lewisa. Prema meni je njegova karijera nakon Lewisa tek trebala započeti, a on ju je završio i okrivio svoju prehranu. On je zapravo odradio sjajan meč protiv Lennoxa Lewisa i mogao je napraviti velike stvari. No, on se uplašio, dobio je batine kakve prije toga nije i više nije imao hrabrosti vratiti se. Propala su mu dva posla i onda se htio vratiti boksu. Znate li gdje je prvo došao? Došao je k meni pa je onda otišao Sauerlandu. Izjavio je u dokumentarcu kako su ga ti ljudi gotovo odveli u smrt, a on je otišao ponovno kod njih čim je ponestalo novca i naravno da su ga odbili. Došao je kod mene na jedan sparing i vidio je da to više nije za njega. Kad mu je sve propalo, odlučio je otići prodavati pamet u boks. Savez ga je primio, izmislili su mu funkciju jer su vidjeli da je u problemima i dali su mu posao. I onda na kraju izvali glupost u novinama, a narodu to uspije prodati zato što je on ime. Direktor reprezentacije ide davati takvu izjavu, a bez da je prije toga razgovarao sa mnom. On je direktor reprezentacije, a nitko ne zna reći koji mu je posao. Marko Milun je trenutno najbolji boksač u Hrvatskoj, a Mavrović s njim nikad nije porazgovarao. Ja znam da je on legenda, ali neka onda ostane to. A ne da priča gluposti. Ako je dolazak na prvenstvo Hrvatske sramota, neka ga se ukine.'

