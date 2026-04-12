U Premier ligi se ovo dogodilo samo jednom u povijesti, sada bi moglo opet

Arsenal je porazom od Bournemoutha došao do situacije kada više nema potpunu matematičku sigurnost. Naime, ukoliko City upiše pobjedu protiv Chelseaja, u idućem kolu bi se s pobjedom protiv Arsenala doveli do jako povoljne situacije.

Tada bi zaostajali za Arsenalom samo tri boda, no imaju utakmicu zaostatka protiv Crystal Palacea, te bi i tom pobjedom došli na jednak broj bodova kao i Arsenal. Kada bi do kraja prvenstva obje ekipe imale isto bodova, tada bi o prvaku odlučivala gol razlika.

Posljednji put, a ujedno i jedini put u povijesti lige, se prvak na gol razliku odlučivao u sezoni 11/12 kada je Manchester City imao isti broj bodova kao Manchester United. Prvenstvo su osvojili u legendarnoj utakmici protiv QPR-a kada su Džeko i Aguero zabili za 2:2 pa 3:2 u sudačkoj nadoknadi.