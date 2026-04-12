U Premier ligi se ovo dogodilo samo jednom u povijesti, sada bi moglo opet

Arsenal se doveo u situaciju da im Manchester City sada može preoteti prvenstvo.
U sklopu 32. kola engleske Premier lige Manchester City odlazi na gostovanje kod Chelseaja gdje će pobjedom pokušati smanjiti zaostatak za vodećim Arsenalom.
Arsenal je porazom od Bournemoutha došao do situacije kada više nema potpunu matematičku sigurnost. Naime, ukoliko City upiše pobjedu protiv Chelseaja, u idućem kolu bi se s pobjedom protiv Arsenala doveli do jako povoljne situacije.
Tada bi zaostajali za Arsenalom samo tri boda, no imaju utakmicu zaostatka protiv Crystal Palacea, te bi i tom pobjedom došli na jednak broj bodova kao i Arsenal. Kada bi do kraja prvenstva obje ekipe imale isto bodova, tada bi o prvaku odlučivala gol razlika.
Posljednji put, a ujedno i jedini put u povijesti lige, se prvak na gol razliku odlučivao u sezoni 11/12 kada je Manchester City imao isti broj bodova kao Manchester United. Prvenstvo su osvojili u legendarnoj utakmici protiv QPR-a kada su Džeko i Aguero zabili za 2:2 pa 3:2 u sudačkoj nadoknadi.