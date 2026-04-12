Ispisana je povijest Bundeslige: Imenovana prva glavna trenerica

Ber­linski sastav trenutačno drži 11. mjesto na ljestvici, ali unatoč tome situacija u klubu očito nije procijenjena sigurnom. Union ima sedam bodova prednosti u odnosu na 16. poziciju, koja vodi u dodatne kvalifikacije za ostanak, no niz loših rezultata upalio je alarm u upravi.

Poraz od posljednjeplasiranog Heidenheima bio je kap koja je prelila čašu. Osim Baumgarta, klub napuštaju i njegovi pomoćnici Danilo de Souza i Kevin McKenna. Generalni direktor Uniona Horst Heldt nije skrivao razočaranje dosadašnjim učinkom momčadi.

'Imali smo apsolutno razočaravajući drugi dio sezone i ne želimo da nas zavara trenutačni položaj na tablici. Naša situacija i dalje je ozbiljna i hitno nam trebaju bodovi kako bismo osigurali ostanak u ligi', poručio je Heldt.

Dodao je i da dvije pobjede u 14 utakmica nakon zimske stanke, kao i igre koje je momčad pokazivala proteklih tjedana, nisu ostavljale dovoljno razloga za vjeru da se negativan trend može preokrenuti bez promjene na klupi.

Eta ispisuje povijest Bundeslige

Privremeno rješenje pronađeno je u Marie-Louise Eti, 34-godišnjoj trenerici koja će voditi Union do kraja sezone. Riječ je o osobi koja već dobro poznaje klupsku svakodnevicu jer je od studenog 2023. do svibnja 2024. radila kao pomoćna trenerica u muškom pogonu tijekom borbe za ostanak.

Na ljeto bi ionako trebala preuzeti žensku momčad Union Berlina u Bundesligi, no splet okolnosti doveo ju je do povijesne uloge i prije planiranog roka.

'Oduševljen sam što je Marie-Louise Eta pristala privremeno preuzeti ovu dužnost prije nego što, prema planu, na ljeto postane glavna trenerica naše profesionalne ženske momčadi. Vjerujemo da s njom možemo osvojiti ključne bodove', rekao je Heldt.

Odlazak Baumgarta tim je veće iznenađenje jer mu je Union još u siječnju produljio ugovor prije isteka postojeće suradnje. Nekadašnji igrač kluba preuzeo je momčad početkom siječnja 2025., a prošle sezone odveo ju je do 13. mjesta. Ipak, loša forma u nastavku ove sezone bila je dovoljno snažan razlog da uprava naglo promijeni smjer.