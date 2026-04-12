Garcia odlučio: Ovo je sastav Hajduka za utakmicu s Goricom

N.M.

12.04.2026 u 08:32

Gonzalo Garcia Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
U 29. kolu SuperSport HNL-a, Hajduk će na Poljudu od 18:30 (MAXSport 1) dočekati Goricu.

Hajduk utakmicu dočekuje u jako dobroj formi nakon krize početkom 2026. Splićani u posljednje tri utakmice imaju tri pobjede, a posebno impresivno su odigrali protiv Vukovara i Istre.

Pozitivan niz žele nastaviti protiv Gorice koja nikako nije bezopasna. To su pokazali i u polufinalu Kupa protiv Dinama gdje su u dva navrata vodili. Ipak, na kraju su poraženi s uvjerljivih 3:6.

Gonzalo Garcia neće puno mijenjati u odnosu na susret s Istrom. U prvih 11 bi se trebao vratiti Šimun Hrgović, dok će ostatak početne postave ostati isti, piše Germanijak.

Očekivani sastav Hajduka:

Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Brajković, Pukštas, Šego - Livaja

Fantastična Hrvatska razbila Srbiju i osigurala finale Svjetskog kupa
Dinamo prodaje miljenika navijača? Želi ga slavni klub
Poznati Francuz izletio s utrke u Hrvatskoj: Domaćini ga nisu pustili dok nije ručao

