Garcia odlučio: Ovo je sastav Hajduka za utakmicu s Goricom

Hajduk utakmicu dočekuje u jako dobroj formi nakon krize početkom 2026. Splićani u posljednje tri utakmice imaju tri pobjede, a posebno impresivno su odigrali protiv Vukovara i Istre.

Pozitivan niz žele nastaviti protiv Gorice koja nikako nije bezopasna. To su pokazali i u polufinalu Kupa protiv Dinama gdje su u dva navrata vodili. Ipak, na kraju su poraženi s uvjerljivih 3:6.

Gonzalo Garcia neće puno mijenjati u odnosu na susret s Istrom. U prvih 11 bi se trebao vratiti Šimun Hrgović, dok će ostatak početne postave ostati isti, piše Germanijak.

Očekivani sastav Hajduka:

Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Brajković, Pukštas, Šego - Livaja