U Hajduku su skrivali ovu informaciju; to je dokaz da Gattuso nije blefirao

Naime, prije dva dana, na treningu Livaja je dobio udarac u zglob, a unatoč svemu Hajdukova desetka istrčala je u Varaždinu.

Riječ je o istom zglobu koji je Livaja ozlijedio početkom godine u utakmici protiv Rijeke. Mučilo ga je to tijekom cijelog drugog dijela prvenstva protekle sezone, stiskao je zube, ali vidjelo se da to nije to.

U Varaždinu je igrao pod blokadom.