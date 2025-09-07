Engleski izbornik ljutit uoči gostovanja u Beogradu. Prozvao je trojicu igrača

Engleska je protiv skromne Andore u Birminghamu odigrala isto tako skromnu utakmicu u kojoj je bilo puno praznog hoda i loših perioda.

Momčad Thomasa Tuchela slavila je autogolom Garcije u 25. i Ricea u 67. minuti, a u utorak ih čeka teško gostovanje protiv Srbije, koje je također neuvjerljivo slavila protiv Latvije u gostima 1:0.

Tuchel nije bio zadovoljan izvedbom svojih igrača i bio je dosta kritičan na press konferenciji nakon utakmice.

'Morali smo bitno ubrzati igru u nekim trenucima. Možda je Eberechi Eze mogao imati bolji dan, Noni Madueke je previše griješio u dodavanjima, a i Marcus Rashford je mogao postići nekoliko golova. To se događa protiv slabijih momčadi i morali smo ranije zabiti drugo gol da se oslobodimo. Protiv Srbije će biti promjena u sastavu', rekao je Tuchel.