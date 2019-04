Tri tjedna nakon brutalnog starta, Nikola Vlašić opet stradao i morao s terena

Mladi hrvatski nogometaš, član A reprezentacije ali i uzdanica U-21 selekcije koja u lipnju igra na Euru, Nikola Vlašić

Moskovski CSKA, za kojeg ka o posuđeni igrać Evertona, igra i hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić, u nedjelju je gostovao kod Krasnodara, a momčad iz ruske prijestolnice doživjela je poraz 2:0.

Naravno, ljubiteljima nogometa u Hrvatskoj taj poraz ne znači mnogo, međutim informacija kako je Vlašić ozlijeđen, itekako je važna jer bivši igrač Hajduka član je A reprezentacije, ali i U-21 selekcije koja će u lipnju igrati na Euru.

Nikola Vlašić stradao je u 88. minuti, u duelu u kojem je zaradio i drugi žuti karton, zbog čega je automatski morao ranije s terena.

Iako se u prvi trenutak strahovalo da bi mogla biti riječ o težoj ozljedi, Nikolin otac Joško Vlašić, u razgovoru za tportal umiruje strahove.

'Ono što je najvažnije, nije ništa slomljeno. Istina, još nije obavio dodatne preglede, ali čim Nikola može stati na nogu, onda vjerujem da će za saniranje ozljede trebati samo malo više vremena. Naime, prije tri tjedna, u jednom žestokom duelu, nakon brutalnog starta Nikola je bio ozlijeđen. Trpio je posljedice. Do sada nika nije bandžairao nogu, a sada mu je to bila novost. Poklopilo se da je u tom duelu, u kojem je zaradio drugi žuti karton, 'ostavio' nogu ispod suparnika i ozlijedio se. Kako je dobio crveni karton, tako će sigurno morati propustiti sljedeću utakmicu, a vjerujemo i nadamo se da će do dvoboja protiv Zenita, odnosno u sljedećih 13 dana do kraja zaliječio ozljedu. Ponavljam, Nikola je optimističan, ali sada moramo biti oprezni. Ali vjerujem kako će biti spreman i za Wales (op.a. ogled A reprezentacije) ali i za Euro s U-21 reprezentacijom', rekao je za tportal Joško Vlašić.