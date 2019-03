Trenutak koji smo dugo čekali: Schumacher napokon za volanom bolida Formule 1...

Mick Schumacher trebao bi sljedećeg tjedna po prvi put u karijeri testirati bolid Formule 1 i to onaj Alfa Romea s kojim će vjerojatno i ući u elitno automobilističko natjecanje, možda već 2020. godine...

Ovog vikenda u Bahreinu Mick Schumacher po prvi će put nastupiti u utrkama Formule 2, a par dana kasnije čeka ga nešto što je dugo čekao.

Naime, Nijemci tvrde kako je dogovoreno kako će na stazi Sakhir u utorak ili srijedu testirati bolid Alfa Romea, zajedno s aktulnim vozačima Raikkonenom i Giovinazzijem.

Schumacher je svojim dosadašnjim nastupima u juniorskim kategorijama osigurao superlicencu za Formulu 1, a to namjerava potvrditi ove godine na posljednjoj stepenici uoči ulaska među elitu, u utrkama Formule 2.

Ako se dokaže u tom natjecanju, zasigurno će već sljedeće sezone biti član Formule 1 i to vrlo vjerojatno upravo u bolidu Alfa Romea. Hoće li to biti umjesto veterana Kimija Raikkonena ili možda Antonija Giovinazzija koji zasad ne pokazuje mnogo, to momčad koja se još prošle sezone zvala Sauber tek mora odlučiti...