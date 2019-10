Trening u Omišu otkrio nekoliko zanimljivih detalja; izbornik Dalić slučajno pokazao početni sastav za Mađare

Već danima se piše i nagađa s kojim će početnim sastavom izbornik Zlatko Dalić krenuti u četvrtak na rasprodanom Poljudu u kvalifikacijskoj utakmici protiv Mađarske

No, iako je trening nakon toh uvodnih 15 minuta bio zatvoren ipak su tzv. markeri (prsluci u bojama) otkrili koji bi mogao biti početni sastav jer danima se piše hoće li biti mjesta za Nikolu Vlašića u veznoj liniji te tko će igrati u napadu.

Naravno, nakon treninga stiglo je i pitanje o sastavu tj. hoće li među prvih 11 zaigrati Nikola Vlašić ili Ivan Rakitić.

'Imam širok kadar igrača, neću pogriješiti koga god stavim. Protiv Azera sam pogriješio, sad neću. Vidjet ćemo što je najbolje, treba rotirati jer su dvije utakmice pred nama. Ivan je dokapetan reprezentacije, drago mi je da je s nama. On je držao Barcelonu nekoliko godina, nama je bio izuzetno bitan na Svjetskom prvenstvu. Nije me strah za njega, normalno je imati uspona i padova u karijeri svakog igrača. Vlašić je budućnost hrvatskog nogometa, ali i sadašnjost. Naći ćemo mjesto svima, treba sve to samo uklopiti na pravi način', završio je Dalić.