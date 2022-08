Trener Vitorije svima je otkrio što je rekao svojim igračima u svlačionici; izdvojio je i važan detalj koji je nedostajao da izbace Hajduk

Nakon utakmice u kojoj je portugalska Vitoria povela protiv Hajduka već u 9. minuti sjajnim golom Andersona, ali konačnih 1:0 ipak nije bilo dovoljno za prolaz, oglasio se trener domaćih Moreno Teixeira

'Pokušali smo sve, a obavili smo i neke zamjene. Na kraju smo imali igrača manje pa smo htjeli iskoristiti braniča Amara kao napadača, no to nije imalo nekog efekta. No, ima još stvari koje nismo stigli uvježbati... No, mogu vam reći da se u svlačionici najviše čuo i osjetio ponos pomiješan s frustracijom što nismo prošli dalje', dodao je iskreni Teixeira.

