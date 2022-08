Valdas Dambrauskas otkrio s kakvim ambicijama ide na Villarreal, a to zanima svakog Hajdukovog navijača. Bilo je i kritika: Nisam najsretniji...

Nogometaši Hajduka, unatoč porazu 0:1 u Portugalu od Vitorije, prošli su u play-off Konferencijske lige, a u kojem će snage odmjeriti s Villarrealom. Preživio je splitski klub teško gostovanje, ali i stekao još malo europskog iskustva, pa je jasno da i trener Valdas Dambrauskas razmišlja kako iznenaditi (i) Španjolce

Za vikend slijedi Dinamo...

'Nije prvi put da imamo utakmicu za tri dana. Mi smo Hajduk. Igramo najveći hrvatski derbi. U četvrtak navečer ćemo odraditi trening, u petak još jedan. Imamo 23 igrača. Nećemo krenuti u utakmicu s manje igrača nego Dinama. Moramo respektirati klupski grb. Mislim da je ovo dobro vrijeme za biti igrač Hajduka'.

Što ste pomislili nakon pogotka Vitorije?

'Nije prvi put da se to dogodilo. Znali smo da je njima jedan udarac dovoljan da zabiju. Zadovoljan sam što je to jedini pogodak koji smo primili, ali nisam zadovoljan kako smo izgledali na terenu. Vitoria nas je natjerala da se branimo. To nije bio naš plan. Navijači? To je ljepota ovog kluba. Pokazali su koliko im klub znači. Nismo pobijedili, ali smo im dali priliku da vide Hajduk na velikom stadionu protiv velikog protivnika', zaključio je Dambrauskas.