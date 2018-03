Trener Juventusa u jednoj rečenici kritizirao, ali i pohvalio Mandžukića; evo što je točno rekao!

Trener Juventusa Massimiliano Allegri prokomentirao je ždrijeb Lige prvaka, zatim sljedeću prvenstvenu utakmicu, a dotakao se i hrvatskog napadača Marija Mandžukića

'Stara dama' je u talijanskom prvenstvu nezaustavljiva, serijom pobjeda stigla je do lijepe prednosti pred drugoplasiranim Napolijem (četiri boda) i smiješi joj se sedma titula u nizu. I dok u Serie A Juventus dominira i skuplja trofeje, u Europi je druga priča, tamo se naslov u Ligi prvaka čeka jako dugo – od 1996.

'Real Madrid? To je svakako atraktivan par, jer Real je favorit za osvajanje Lige prvaka i ako ga izbacimo to bi zaista bilo fantastično', rekao je Alegri, ali nije želio previše o toj utakmici nego o prvoj sljedećoj, a to je subotnje gostovanje kod neugodnog SPAL-a (20.45).

'Moramo se prvo koncentrirati na SPAL, ne smijemo ih podcijeniti, pa nisu izgubili zadnjih deset utakmica kod kuće, uzimaju bodove.'