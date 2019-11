Trebao je postati 'novi Luka Modrić', ali kada je predsjednik kluba saznao što je napravio, potpuno je poludio i zaustavio njegov san

Exequiel Palacios je bio na korak do Real Madrida, ali predsjednik River Platea je poludio kada je saznao da se igrač direktno dogovorio s 'kraljevima' i stopirao transfer. Sada će potpisati za Bayer Leverkusen

Još prošle sezone za njega je opasno zagrizao Real Madrid koji je došao na korak do njegovog dovođenja. Najtrofejniji europski klub je već sve dogovorio s igračevim menadžerom i ostalo je samo platiti 15 milijuna eura koliko je iznosila otkupna klauzula. Palacios je trebao stići u Real Madrid i potpisati na pet godina, a u klubu su ga vidjeli kao 'novog Luku Modrića '.

Jedan od najtalentiranijih mladih igrača na svijetu, 21-godišnji Exequiel Palacios ove je sezone za River Plate u 13 utakmica zabio jedan gol i jednu asistenciju, ali svima je jasno da je ključni igrač argentinskog velikana. Mladi Palacios je zaludio pola Europe, a dobre igre su ga dovele i do reprezentacije.

Ipak, cijeli je posao propao zbog nepoštovanja. Predsjednik River Platea Rodolfo D'Onofrio je poludio kada je saznao da su iz Reala kontaktirali direktno igrača i sve je stopirao.



'Mislili smo da je to laž, ali nije bila. Igračevi predstavnici su nam to potvrdili. Jako smo iznenađeni. Teško je bilo vjerovati da će jedna takva institucija kao što je Real Madrid direktno pregovarati s igračem iza naših leđa. To pokazuje nepoštovanje prema našem klubu', objasnio je D'Onofrio.



Nakon što mu je tako propao veliki transfer Palaciosa je uspio ugrabiti njemački Bayer Leverkusen. TyC Sports javlja kako će Bayer za njega platiti 13 milijuna eura plus bonuse ovisno o njegovim izvedbama kroz godine koje dolaze.