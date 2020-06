Totalni cirkus i strašna nepravda prema Novaku Đokoviću; Srbija na nogama, jer je njihov tenisač jednostavno - zaboravljen

Američki poslovni magazin 'Ceoworld' pozabavio se temom najvećih tenisača i tenisačica u povijesti, a na listi odabranih nije se našao Novak Đoković što je svakom sportskom fanu neshvatljivo

No to su Amerikanci, iako ovoga puta ne treba kriviti glasače, jer kao što smo naveli Đokovića nije bilo u ponudi, a za to su zaslužni i krivi samo oni koji su sastavljali listu.

Uglavnom, moglo se glasati između ovih legendi Roger Federer, Rafael Nadal, Pete Sampras, Rod Laver, Steffi Graf, Martina Navratilova, Björn Borg, Margaret Court, Chris Evert, Billie Jean King, Don Budge, Andre Agassi, John McEnroe, Serena Williams, Jimmy Connors, Bill Tilden, Roy Emerson, Ivan Lendl, Monica Seles i Ken Rosewall.