Svi govore o Bočkaju jer drukčije udara loptu i izluđuje golmane, a poznati trener kaže: Ako ovako nastavi poziv u reprezentaciju Hrvatske samo je pitanje vremena!

Lijevonogi veznjak Osijeka Petar Bočkaj, sudeći po prvim utakmicama nakon nastavka sezone u Hrvatski Telekom Prvoj ligi, potpuno se posvetio nogometu i igra u vrhunskoj formi. Njegovu formu, koja je u usponu, za tportal je komentirao bivši Osijeka Zoran Zekić

Nakon što je Osijek golom Petra Bočkaja, u prvoj utakmici HT Prve lige nakon prekida zbog pandemije koronavirusa, nadigrao u gostima Lokomotivu 1:0 svima koji prate ovog lijevonogog veznjaka zapelo je za oko kako je fizički vrhunski spreman. Dodajmo tome da je bio daleko najbolji igrač Osijeka u polufinalu hrvatskog kupa kada je na Rujevici zabio dva gola za vodstvo 0:2, ali je do kraja susreta Rijeka ipak preokrenula rezultat i sa 3:2 plasirala se u finale. No, već na toj utakmici bilo je jasno da je Bočkaj u top formi. I u posljednjoj utakmici protiv Slaven Belupa (0:0) bio je daleko najbolji igrač Osijeka, ali nije bilo sreće da on i njegovi suigrači poentiraju i izmu nova tri boda.

Ukratko, ne muči ga uopće višak kilograma kao što je ranije bio slučaj, incident s benzinskom postajom je daleko iza njega i živi miran obiteljski život, a sudeći po njegovoj igri i formi pitanje je dana kada će u Osijek doći nova unosna ponuda za njega. I ono što mu je posebno drago, ljubitelji nogometa u Osijeku ga obožavaju, a mnogim klincima zbog svojih ludih driblinga i golova postao je idol.