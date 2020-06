Tomislav Ivković gospodski odgovorio na pitanje o Hajduku i najavio ogled s Goricom, a otkrio je i koliko će nedostajati Soldo

Tomislav Ivković je najavio susret s Goricom, a otkrio je i što je bilo dobro u susretu s Hajdukom

Inter iz Zaprešića se bori za ostanak u HT Prvoj ligi. Trenutno su na devetom mjestu sa 17 osvojenih bodova, jednako koliko ima i posljednji Varaždin, a dva manje od osme Istre 1961. U prvoj utakmici nakon stanke izazvane koronakrizom su poraženi od Hajduka na Poljudu, ali 'bijeli' su imali penal i igrača više. Trener Intera Tomislav Ivković gospodski se nije htio osvrtati na suđenje, već je prokomentirao samo igru svoje ekipe u susretu s Hajdukom.

'Interesira me samo sadašnjost, ne prošlost i budućnost. Mogu komentirati samo igru protiv Hajduka. To je bila naša najinteligentnija i najdiscipliniranija utakmica do sada. To sam i očekivao nakon tri pripremne utakmice s jakim protivnicima. Hajduk nam je bio kao četvrta utakmica', rekao nam je Ivković pa dodao:

'Šteta da nismo uspjeli dočekati kraj s 11 igrača da vidimo gdje smo i što smo. No, rekao sam i ranije, čestitam svojim igračima jer nisu klonuli duhom nakon ponovljenog jedanaesterca i još puno vremena, 45 minuta, do kraja utakmice. To je najveći dobitak. Mislim da spremni dočekujemo Goricu koja je čvrsta, prava prvoligaška momčad. Imaju novog trenera i žele se pokazati i dokazati. Nadamo se da smo dovoljno spremni da budemo izjednačeni s Goricom.'