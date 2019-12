Točno u podne na Poljudu je zakazana izvanredna 'presica'; Damir Burić je već bivši?

U Hajduku se spremaju velike promjene, u 12 sati predsjednik 'bilih' Marin Brbić obratit će se javnosti na izvanrednoj konferenciji za medije, a očekuje se kako će predstaviti pojačanja u vodstvu kluba. No, najveća je nepoznanica ostaje li Damir Burić i dalje trener 'bilih'

'Nemam saznanja o tome. Gušt mi je da smo stvorili jedno zajedništvo, izgaranje na terenu, veliku volju i želju. To me veseli. Vidio sam da me momčad slijedi i da je momčad sto posto iza mene i to me veseli', kratak je bio Burić.

A predsjednik Brbić bi, prema neslužbenim najavama, danas trebao obznaniti pojačanja u klupskom vodstvu. Navodno bi novi sportski direktor trebao postati Mario Stanić, njegov asistent trebao bi biti Ivan Kepčija, a prvi kandidat za novog trenera - ako se pita navijače i dio čelnika - je Igor Tudor.