[VIDEO] Damir Burić nakon dramatične utakmice protiv Istre: 'Veseli me što je momčad uz mene, a da bi bili još bolji nam treba novaca'

Nakon utakmice 19. kola Hrvatski Telekom Prve lige između Hajduka i Istre 1961 svoje su viđenje iznijeli treneri Damir Burić i Ivan Prelec

'Očekivali smo ovako tešku utakmicu. Gledali smo Istru u utakmici u Osijeku gdje su iz penala s igračem manje primili gol u 95. minuti. Znali smo da će biti teška borba. Prvo poluvrijeme nije išlo nama u korist, ali radili smo visoki presing, tražili šanse, ali falio je zadnji pas i realizacija. Mislim da su momci zaslužili pobjedu jer su izgarali 95 minuta. Možemo biti zadovoljni pobjedom i drugim mjestom. To nas veseli', rekao je nakon utakmice trener Hajduka Damir Burić pa dodao:

'Istra ima brutalno brze igrače naprijed poput Ćužea i Gržana. Znali smo što nas čeka, ali nismo se htjeli vratiti iza centra i dati im loptu. Ovaj način kako smo igrali njima maksimalno odgovara, ali mi smo htjeli napadački nogomet i ono što navijači žele.'

Burić je prokomentirao i glasine da napušta Hajduk, odnosno svoju budućnost na klupi splitskog sastava.

'Nemam saznanja o tome. Gušt mi je da smo stvorili jedno zajedništvo, izgaranje na terenu, veliku volju i želju. To me veseli. Vidio sam da me momčad slijedi i da je momčad sto posto iza mene i to me veseli', kratak je bio Burić.

Hajduk ima i četvrtu obranu u ligi i drugi napad lige prema statističkim podacima.

'Volio bih i da imamo prvi napad lige, ali za to treba novaca', zaključio je Burić.