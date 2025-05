'Tko kaže da sigurno odlazim iz Rijeke? Gdje drugdje ovoga ima?!'

'Ajme, ne znam ni sam otkud mi je to došlo. Neka instinkt valjda. U tom fragmentu sekundu svjestan si pozicije na travnjaku, svjestan si da po svakoj logici trebaš dodati, ali jednostavno te nešto preuzme, nešto jače od tebe. Na tren podigneš pogled, povučeš taj šut i koliko god jak bio… Meni je taj let lopte trajao 'pola utakmice'. I onda je vidim kako se zabije u rašlje. A za dalje me ne pitajte. Morat ću pogledati snimku da vidim koliko sam skakao, gdje sam trčao i što sam radio od sreće', rekao je 25-godišnji Djouahra za Novi list.