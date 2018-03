Derbi Hajduka i Rijeke završio baš onako kako je Dinamo priželjkivao!

U subotnjem dvoboju 27. kola HT Prve lige nogometaši Hajduka i Rijeke odigrali su 1:1 na Poljudu i tako dali priliku 'modrima' da učvrste vodeće mjesto na ljestvici...

Bio je to susret u kojem se sve bitno dogodilo u drugom poluvremenu. Nakon što u prvih 45 minuta nije bilo pravih prijetnji po gol Sluge ni Letice, nastavak je počeo žestoko, a Bašić da je bilo malo prisebniji mogao je u 46. minuti dovesti domaće u vodstvo, no pobjegla mu je lopta dok je pokušavao pretrčati riječkog golmana.

Antonio Čolak mogao se proslaviti tri minute kasnije da je zabio kad se sjurio prema splitskom golu, no on je odlučio proigrati Hebera koji nije uspio doći do lopte. Kazna je uslijedila u 62. minuti nakon jednog starta Raspopovića nad Gyurcsom koji je Pajač u suradnji sa svojim pomoćnikom kaznio udarcem s bijele točke. Siguran izvođač bio je Mijo Caktaš.