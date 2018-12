Tin Jedvaj ostao bez trenera; slavio je u četiri od pet posljednjih utakmica i - dobio otkaz!

Heiko Herrlich više nije trener Bayer Leverkusena. Čelnici 'apotekara' odlučili su svom treneru uručiti otkaz samo nekoliko sati nakon što je u posljednjoj utkamici jesenskog dijela Bundeslige vodio momčad do uvjerljive pobjede protiv Herthe 3:1

Jesenski dio prvenstva 'apotekari' su završili na devetom mjestu, no samo ih dva boda dijele od pozicija koje vode u Europu. Uz to je Herrlich sa svojom ekipom u posljednjih osam utakmica u svim natjecanjima ostvario pet pobjeda, dva remija i poraz. No, čini se kako sve to nije bilo dovoljno da zadrži posao.

Njemački mediji navode kako je otkaz dobio zbog previše taktičkih nedostataka u igri, a spominjali su se česti problemi u svlačionici te konstantno zanemarivanje mladih igrača koji su stasali omladinskom pogonu, a u klubu su računali na njihov brži razvoj.