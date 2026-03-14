Teška gostujuća pobjeda Juventusa, Napoli do tri boda stigao preokretom

Jedini gol na susretu dao je Boga koji je iz blizine ugurao loptu u domaću mrežu, u 38. minuti, nakon asistencije Yildiza . Turski nogometaš je asistirao i Conceicau kod gola u 70. minuti za 2:0, ali je taj pogodak poništen zbog sumnjivog zaleđa.

Juventus je skočio na četvrto mjesto ljestvice. Ima dva boda više od Rome i Coma, ali ta dva kluba imaju susret manje i u nedjelju će igrati međusobno.

Hrvatski nogometaš Branimir Mlačić za Udinese je zaigrao od 76. minute.

Teže od očekivanog su nogometaši Napolija ugrabili tri domaća boda ove subote, 2:1 su bili bolji od Leccea. Šok se u Napulju dogodio već u trećoj minuti, a strijelac je za Lecce bio Siebert. Napoli je posve blijedo odigrao prvo poluvrijeme u kojem nije uspio izbrisati rezultatski zaostatak, ali je preokret uslijedio u nastavku.

Prvo je Hojlund iz blizine pogodio za 1:1 u 47. minuti, dok je u 67., nakon kornera, odlično reagirao Politano i nekako provukao loptu prema mreži za erupciju oduševljenja na Maradona stadionu. Politano je inače bio asistent kod prvog domaćeg gola.

Treći Napoli je došao drugom Milanu na bod zaostatka, ali Milan ima utakmicu manje. Lecce je ostao na opasnom 16. mjestu na ljestvici.

Nogometaši Intera i Atalante odigrali su bez pobjednika 1:1 u najzanimljivijoj utakmici ovog kola. Momčad iz Milana je povela u 26. minuti kada je Esposito provukao loptu ispod gostujućeg golmana Carnesecchija koji je trebao bolje reagirati u tom slučaju. Kako se bližio kraj utakmice tako je Atalanta postajala sve opasnija, a izjednačila je u 83. minuti.

Strijelac je bio Krstović, s tim da se dugo vremena pregledavalo je li Sulemana napravio prekršaj u napadu. U samoj završnici Krstović je čak mogao zabiti za preokret i slavlje gostiju koji su na kraju osvojili veliki bod.

Hrvatski nogometaš Petar Sučić počeo je ogled za Inter, ali je i zamijenjen u 46. minuti. Na drugoj strani Mario Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za goste iz Bergama. Vodeći Inter sada ima osam bodova više od Milana, ali i utakmicu više. Atalanta je ostala sedma na ljestvici.