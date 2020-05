Kanadska tenisačica Eugenie Bouchard (26) jedna je od sportašica sa najviše pratitelja na društvenim mrežama te je tako i ona suočena s brojnim 'trolovima' koji joj upućuju ružne komentare

No druženje preko Intereneta ima i svojih negativnih strana, pa je tako mlada djevojka stalno suočena s negativnim komentarima, a ponajviše joj zamjeraju previše naslikavanja umjesto posvećivanja tenisu.

'Teško je, ali najvažnije je ne uzvraćati mrziteljima. Morate to prihvaiti, shvatiti da je to njihov odraz i da se oni tako osjećaju, a ne da ste vi grozna osoba. Shvaćam da svi imaju mrzitelje. To znači da ste nešto napravili u svom životu i to možete uzeti kao obrnuti kompliment', rekla je Bouchard i priznala kako nije lako ne reagirati na takve stvari, ali....