Talijanski prvoligaši zbog koronavirusa gube čak 28 milijuna eura u samo mjesec dana, a najviše je pogođen Juventus

Talijanska vlada zabranila je da se Serie A odigrava pred gledateljima što će talijanskim klubovima donijeti gubitak od preko 28 milijuna eura

Ova odluka na snazi će biti najmanje do 3. travnja kako bi se što prije suzbio virus, odnosno zaustavilo njegovo širenje. To u prijevodu znači da će talijanski nogometni klubovi izgubiti minimalno 28 milijuna eura i to samo od neodigranih utakmica. Najviše će izgubiti Juventus koji će prema procjenama ostati bez 12.3 milijune eura u dvije utakmice, derbiju s Interom i utakmicom s Lyonom u Ligi prvaka.



Slijede ih Inter i Milan koji oboje imaju po dvije utakmice na San Siru u tom periodu. Inter će izgubiti 2.7 milijuna eura, a Milan 3.4 milijuna zbog praznog stadiona. Puno bolje neće proći ni Roma kojoj će koronavirus odnijeti 2.3 milijuna eura zbog dvije utakmice pred praznim tribinama. Talijanski će prvoligaši, njih 20, ukupno izgubiti 28.6 milijuna eura zbog koronavirusa, a to je tek početak ekonomskih gubitaka zbog ove bolesti.