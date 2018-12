Red Bull nikad bliže izlasku iz Formule 1: Poslao najozbiljniju prijetnju dosad...

Helmut Marko otkrio je kako Red Bull više nema namjere trpjeti prazna obećanja oko izjednačavanja motora u Formuli 1 te bi mogao napustiti sport već na kraju 2020. godine...

Red Bull muku muči sa svojim dobavljačima motora, a ako suradnja s Hondom ne upali sljedeće sezone čini se da bi mogao i napustiti Formulu 1.

Naime, postoji mogućnost da će se proizvođač energetskih pića prebaciti na utrke 24 sata Le Mansa gdje mu u suradnji s Astonom Martinom vjerojatno ne bi bio problem nizati pobjede u budućnosti, a u elitnom automobilističkom natjecanju namjerava ostati nakon 2020. godine samo ako nova pravila izjednače motore.

'Dok ne vidimo koja će biti nova pravila oko motora, ni Red Bull niti Honda neće donijeti nikakvu odluku. Jedno je sigurno, nećemo nastavljati kao u prošlosti, oviseći o drugima, slušajući obećanja koja se neće ispuniti,' izjavio je Helmut Marko, Mateschitzev čovjek unutar F1 momčadi.

'Bikovima' također smeta plan novih vlasnika Formule 1 za izjednačavanjem budžeta.

'Ako se postavi granica trošenja, morali bismo smaniti broj djelatnika. To ne želimo. Tada ćemo ih prebaciti na druge projekte. Čini se da bismo se mogli prebaciti na utrke izdržljivosti s hiperautomobilom Valkyrie. Iako nikad nismo sudjelovali na utrkama 24 dana Le Mansa, to je nešto o čemu razmišljamo. Glavni trošak bi bio na Aston Martinu, to je jasno, jer u Le Mansu proizvođač automobila je taj koji pobjeđuje. Ali to se uklapa u naš koncept,' dodao je Marko, a ovo se čini kao vrlo ozbiljna prijetnja za Formulu 1, jer odlaskom s Red Bulla ne bi izgubio samo jednu momčad, već i Toro Rosso kojeg također financija austrijski milijarder iza tvrtke, Dietrich Mateschitz...